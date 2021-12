Lo chef Andrea Berton ritorna nel suo Friuli

Continua e si arricchisce di un nuovo nome prestigioso la collezione di grandi chef a cui da anni l’hospitality bianconera ha abituato i suoi ospiti. Sarà, infatti, il celebrato chef Andrea Berton, originario di San Daniele del Friuli, a firmare il menu offerto in President Club e Sky Box nell’anteprima gastronomica del match serale tra l’Udinese e il Milan.

Berton inizia la sua avventura in cucina a Milano nella brigata di Gualtiero Marchesi. La sua formazione prosegue successivamente nei migliori ristoranti del mondo: prima da Mossiman’s a Londra, poi all’Enoteca Pinchiorri a Firenze, e infine al Louis XV di Montecarlo sotto la guida di Alain Ducasse. Dal 1997 al 2001 colleziona stelle Michelin lavorando per la Taverna di Colloredo di Monte Albano e poi per il Ristorante Trussardi alla Scala, dove ottiene due stelle Michelin.

Il ritorno alla “sua” cucina avviene con l’apertura del Ristorante Berton dove presenta “piatti moderni” con una valorizzazione degli ingredienti di base e la rivelazione di alcuni ingredienti poco conosciuti. Inaugurato nel dicembre 2013 nel quartiere milanese di Porta Nuova, il Ristorante che porta il suo nome e si caratterizza per una cucina essenziale ed elegante nella quale i sapori sono sempre riconoscibili al palato. A riprova della grande dedizione e professionalità dello Chef friulano, nel Novembre 2014, a neanche un anno dall’apertura del suo Ristorante, Berton ottiene una stella Michelin.

“È per me un grande onore cucinare alla Dacia Arena, uno degli stadi più moderni in Italia, in occasione di questa importante partita”. Queste le parole con cui lo Chef Andrea Berton commenta la sua partecipazione al match tra l’Udinese e il Milan.

Tra i piatti creati da Berton e proposti nel menu di Udinese Milan non poteva mancare il “Risotto alla Milanese con sugo di ossobuco” in omaggio a un ideale incontro tra il Friuli e Milano.