Lo chef Sadler sceglie Tecnoinox

Ci sono ristoratori che sanno innovare il proprio lavoro e rilanciarsi nei momenti di crisi: sono grandi Maestri del mestiere e hanno un cuore forte, da veri imprenditori. Così è Claudio Sadler, Chef stellato di lunga esperienza, uno dei grandi nomi della Milano più innovativa, internazionale e raffinata, che, in tempi di emergenza Covid-19 rifà la cucina di Chic’n’Quick, la sua versione di trattoria moderna, affidandosi a Tecnoinox, azienda di Porcia, che dal 1984 produce e commercializza con successo apparecchiature per la cottura professionale.

“Ho espresso il mio bisogno di strumenti di cottura affidabili, performanti, robusti. Volevo una cucina nuova per me e per il mio team, che fosse costruita per supportarci nell’organizzazione efficiente degli spazi di lavoro e che avesse caratteristiche di vivibilità e funzionalità superiori, per supportare sperimentazione e cotture perfette", dichiara lo Chef. “Ho spiegato che mi servivano apparecchiature di cottura efficienti, per limitare il surriscaldamento dell’ambiente e gli sprechi di energia, e inoltre performanti e precise. In Tecnoinox mi hanno ascoltato, abbiamo discusso insieme il progetto nei dettagli e dal 4 giugno, quando riapriremo il



ristorante, cominceremo a operare con la nuova cucina”.

Aggiunge poi: “In Tecnoinox ho avuto modo di conoscere persone capaci, disponibili e collaborative. Ho visto un’azienda a misura d’uomo, anzi a misura di Chef. Ho avuto anche modo di visitare gli stabilimenti e ho apprezzato la cura meticolosa nel lavoro, il piacere delle cose ben fatte che ci accomuna. Inoltre, ho apprezzato l’orientamento fortemente tecnologico, con robot e macchine al laser e l’organizzazione funzionale, secondo i principi del lean manufacturing”.

“Con Claudio Sadler ci siamo capiti subito" chiosa Mario Giacomini, Amministratore Unico di Tecnoinox. "I miei collaboratori, dal marketing alla responsabile dei layout fino all’ufficio vendite, alla produzione e alla logistica, tutti hanno operato dando il meglio di loro, per fornire allo Chef esattamente ciò di cui aveva bisogno. Siamo consapevoli che, oggi più che mai, l’attenzione e l’efficienza fanno la differenza. Sappiamo che le cucine devono essere ben progettate, con macchine sofisticate e resistenti, flessibili nell’uso, capaci di dare precisione e costanza di risultato. Questo è ciò che chiede uno Chef. In più, il tema del food-cost è centrale,

specie in locali come Chic’n’Quick in cui l’arte dello Chef di chiara fama è declinata in menu dai prezzi accessibili a tutti.”La scelta dello Chef Sadler è ricaduta su apparecchiature di cottura delle linee Tecno74 e Tecno90, che offrono potenza e uso intelligente dello spazio. In particolare, lo Chef ha voluto puntare sui piani a induzione, per le performance e i risparmi energetici, nonché per mantenere più salubre e temperato il clima della cucina. Ha voluto inserire poi una salamandra (Tecnoinox è il leader europeo nella costruzione di questi apparecchi di cottura/rifinitura dei piatti) e 2 forni Tecnocombi Combinati Digitali 6 teglie con sonda e lavaggio automatico, capaci di offrire potenza, affidabilità e flessibilità".