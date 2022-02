Londra, Roberto Costa sceglie I Feudi di Romans

Il 17 febbraio, Roberto Costa ospiterà un evento dedicato al vino che vedrà protagonista uno dei più interessanti produttori italiani, I Feudi di Romans. Un momento d'incontro e una cena gourmet faranno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno alle 20 nel ristorante Macellaio in Northcote Road - zona Battersea, a Londra.

È un progetto ispirato dalla visione di Roberto Costa - imprenditore di successo della ristorazione e vincitore del format "Quattro ristoranti" di Alessandro Borghese - di raccontare la biodiversità italiana attraverso il cibo e le cantine, accompagnando gli ospiti in un vero e proprio “viaggio” attraverso le regioni italiane.

Si comincia dal Friuli Venezia Giulia dove è nata l'azienda vinicola I Feudi di Romans, in un appezzamento di terreno per lo più trascurato, scelto negli anni Cinquanta da Severino Lorenzon. Cinque ettari di terra, il fiume Isonzo come fidato alleato e la rigogliosa natura selvaggia che lo circonda, inizia così la storia de I Feudi di Romans. La zona poi non solo si è rivelata vocata per la viticoltura, ma negli ultimi anni ha dato risultati di grande prestigio ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. Oggi vengono esportate oltre 500.000 bottiglie di vino in circa 24 paesi. E mentre avere un'ampia rete di distribuzione è davvero importante, adottare e seguire pratiche viticole rispettose e sostenibili è per I Feudi di Romans ancora più importante.

"Quando Roberto Costa mi ha chiamato per essere il primo ospite di questo ciclo di cene - ha dichiarato Nicola Lorenzon, Sales and Marketing Director de I Feudi di Romans - mi sono sentito onorato dell’invito e orgoglioso che la nostra cantina sia stata scelta per rappresentare i vini del Fvg. Finalmente abbiamo il primo evento in presenza che per noi rappresenta un segnale di ripresa subito dopo Wine Paris & Vinexpo Paris in programma dal 14 al 16 febbraio. L’azienda vuole essere presente fisicamente alla serata per poter presentare i suoi vini, in particolar modo l’ultimo nato Fysi, biologico e resistente, ma anche gli autoctoni come la Ribolla Gialla e il Friulano e gli internazionali Cabernet Franc e Pinot Nero".

L'evento soddisferà i palati più raffinati, in un percorso culinario che unirà il sapore deciso e caratteristico dei piatti della tradizione friulana con il vino perfetto in grado di esaltarne i gusti.

Luciano Nastasi, Executive Chef di Macellaio RC, ha ideato per la serata un menù su misura, al quale Stefano Rossomando, director beverage di Macellaio RC, ha abbinato il vino perfetto per ogni piatto. Promettendo un matrimonio di sapori, il menu di cinque portate sarà scandito da momenti gourmet e l'opportunità per i commensali di conoscere e viaggiare attraverso le tradizioni di una magnifica regione qual è il Friuli Venezia Giulia, incontrando personalmente le magnifiche persone che fanno di questa azienda una delle eccellenze italiane.