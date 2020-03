Mangia italiano in risposta all’emergenza

"Plaudiamo all’iniziativa dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier che ha invitato all’utilizzo di latte del Friuli Venezia Giulia". Lo afferma il presidente della Coldiretti Fvg in merito al comunicato dell’assessorato in cui si fa appello alle aziende lattiero casearie a sostituire gli approvvigionamenti di latte estero con il latte proveniente dagli allevamenti friulani.

"Un appello mirato a garantire la tenuta di un comparto messo in gravissima difficoltà dall’emergenza economica da coronavirus – prosegue Pavan –. Più in generale l’invito in queste settimane è ancor più di sempre a seguire la strada del made in Italy, a “mangiare italiano”, come suggerisce una recente campagna della Coldiretti nazionale. Il Paese sta dando al mondo una grande dimostrazione di responsabilità. È ora importante che i cittadini colgano anche l’urgenza di difendere il territorio, l’economia e il lavoro collegati a una delle più grandi ricchezze italiane, quella agroalimentare".