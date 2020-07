Mary J. Blige e Fantinel lanciano 'Sun Goddess'

Mary J. Blige, iconica cantante, cantautrice, attrice, produttrice, filantropa, vincitrice di Grammy Award e di Nomination agli Oscar, e la cantina Fantinel oggi annunciano ufficialmente il lancio di Sun Goddess, un'esclusiva collezione di vini in edizione limitata creati in collaborazione con l’azienda vinicola friulana dal prestigio internazionale.

Sun Goddess è una collezione unica di vini audaci, freschi, ricchi, custodi di calore, passione, energia e una profonda connessione con la natura. Prodotti con amore e passione dalla cantina Fantinel, di proprietà della famiglia omonima, in Friuli Venezia Giulia, la collezione Sun Goddess presenta un Pinot Grigio Ramato e un Sauvignon Blanc. Il nome Sun Goddess è nato per catturare lo spirito ispirato dai potenti ricordi d'infanzia di Mary con la propria madre e un amore infinito per il calore e l'energia del sole.

“Un caro amico mi ha fatto conoscere Marco Fantinel riferendosi a lui come il produttore del miglior Pinot Grigio al mondo. Dopo le passeggiate tra i vigneti e le degustazioni insieme alla famiglia Fantinel, mi sono sentita estremamente legata a quel luogo e, soprattutto, alla gente”, racconta Mary J. Blige. “In quel momento, ho sentito la stessa energia magica che avevo cercato a lungo di catturare dal sole e sapevo che questa era un'incredibile opportunità di collaborare con qualcuno che condivideva quella passione e che insieme potevamo provare a creare qualcosa che evocasse quella sensazione".

Con una bellissima sfumatura rosata, il Pinot Grigio Ramato è intenso e complesso, offre un finale corposo ed elegantemente fresco con sentori di pesca, melone e mora. Il Sauvignon Blanc è composto esclusivamente da uve Sauvignon Blanc raccolte a mano ai piedi delle Dolomiti. Intensamente aromatico con una morbidezza vellutata, offre un’esperienza fortemente unica, indicativa della ricerca di eccellenza e della profonda passione per la terra della terza generazione che guida la cantina.

“Siamo entusiasti di collaborare con Mary per questi fantastici vini”, dichiara Marco Fantinel, Ceo dell’azienda. “È un'icona la cui creatività, passione e forza l'hanno portata ad un successo senza pari in tutte le proprie imprese. Fin dal primo giorno, è stato chiaro come lei condividesse la nostra filosofia volta alla produzione di vini di alta qualità, autentiche espressioni della nostra terra, dedizione, artigianalità, e non potevamo pensare a una partner e ad una collaboratrice migliore per portare ai clienti questi meravigliosi nuovi vini”.

“Mary è una fan del Pinot Grigio. Ha visitato la nostra cantina durante il periodo vendemmiale e mentre teneva tra le mani un grappolo di “uva rossa” di Pinot Grigio, si è creata una sorta di magica connessione che ha dato vita all'idea di produrre insieme un rosè. Abbiamo deciso di seguire il metodo di produzione utilizzato in tempi antichi in Friuli Venezia Giulia, basato su una breve macerazione delle uve, e di ricreare l'originale Pinot Grigio, il Pinot grigio ramato. Un prodotto eccezionale la cui eccellenza qualitativa è già stata riconosciuta. Infatti, al prestigioso concorso inglese “The Global Rosé Masters 2020” di The Drinks Business, Sun Goddess Pinot Grigio Ramato ha ottenuto la medaglia d'oro”.

Oltre che negli Stati Uniti, i vini Sun Goddess sono disponibili per l’acquisto online con consegna a domicilio in Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Norvegia tramite il sito web www.fantinel.com/shop a partire dal 29 giugno 2020.

Il Design del packaging è stato affidato ad House of Vino, agenzia che opera nella Comunicazione Food&Beverage che seguirà anche il lancio sia in Italia che negli Stati Uniti. Il Design è stato sviluppato in collaborazione con Dreamers&Makers, Partner esclusivo di House of Vino, e vuole trasmettere un senso di luce e calore che solo la Dea del Sole può fare, appunto Sun Goddess. La ricerca a livello di stile e nella scelta dei materiali nella realizzazione dell’etichetta (la figura del sole in alluminio, il corpo in carta cotone) ha portato alla creazione di un packaging ricercato, originale e di grande raffinatezza.

La cantina Fantinel nasce nel 1969 dalla passione di Mario Fantinel. L’amore per il vino viene presto ereditato dai figli che espandono le proprietà della famiglia acquisendo vigneti nelle migliori aree del Friuli Venezia Giulia. Oggi con la 3^ generazione rappresentata da Marco e Stefano la Fantinel è una cantina dal prestigio internazionale ambasciatrice dell’arte vinicola friulana nel mondo. Il suo cuore pulsante è a Tauriano di Spilimbergo dove gestisce oltre 300 ettari nelle zone più vocate. Passione, tradizione e ricerca dell’eccellenza qualitativa sono i valori grazie ai quali Fantinel è negli anni una realtà di assoluto riferimento del Friuli Venezia Giulia, vantando una massiccia presenza sui mercati esteri: sono una oltre 90 i Paesi in cui i vini Fantinel stanno riscuotendo un crescente successo, in particolare nell’ho.re.ca. di alto livello e nei migliori negozi specializzati. Un successo comprovato dalle eccellenti recensioni da parte della stampa internazionale.