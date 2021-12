Massimiliano Godina vince la Mystery box per aspiranti chef

Martedì 30 novembre, al Centro di formazione professionale Civiform di Opicina, si è svolta la Mystery box dell’Associazione Cuochi Trieste dedicata ai giovani allievi delle scuole di Trieste e Gorizia. In gara undici allievi provenienti da Civiform, Adformandum, ISIS Pertini, Pietro Coppo e giovani soci dell’Associazione.



Il vincitore assoluto, con un piatto a base di agnello, è stato Massimiliano Godina, giovane socio dell’Associazione Cuochi Trieste e allievo del terzo anno del corso di Cucina di Civiform. Sfiderà il Miglior Allievo di Udine per potersi qualificare ai Campionati Nazionali della Federazione Italiana Cuochi (FIC) a Rimini del prossimo anno.



I ragazzi che hanno partecipato alla gara, che consisteva nella preparazione di un piatto con ingredienti a sorpresa, hanno ideato piatti a base di pesce spada, pollo, seppie e agnello, erano Giuditta Pellegatta, David Udovich, Claudiu Ionut Panainte, Gianrico Bagalà, Alex Zhang, Egli Disha, Giovanni Lorenzo Fatigati, Andrea Canziani, Massimiliano Godina, Mario Denis Vizantie e Alexandru Sopron.



“Assistere alla prova dei giovani cuochi è sempre molto bello, perché possiamo vedere in diretta il loro impegno e, insieme ai docenti delle scuole, il risultato del lavoro che svolgiamo insieme a loro tutto l’anno. Sono stati tutti bravi anche se era la prima volta che si cimentavano in una sfida del genere e si sono dimostrati tutti pieni di inventiva” ha commentato al termine della manifestazione Luca Gioiello, presidente dell’Associazione Cuochi Trieste.A ospitare la gara è stato il Centro di Formazione professionale Civiform con sede a Opicina. “Oggi - ha dichiarato Giuseppe Monti Bragadin, direttore del Centro professionale Civiform triestino - abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere salire sul gradino più alto del podio di una così importante competizione un nostro allievo, a cui facciamo i nostri complimenti, ma ache quella di assistere alla buona riuscita di un evento così complesso in totale sicurezza, a riprova della solidità della rete costituita con i professionisti del settore e tutta l’Associazione Cuochi”.