Mense, Agrifood individuerà le aziende locali idonee alle forniture

La Regione ha affidato ad Agrifood Fvg il compito di istituire e tenere aggiornato un elenco di imprese agricole e agroalimentari locali che hanno i requisiti per la fornitura ai servizi di ristorazione collettiva, come le mense scolastiche, gli ospedali e le case di riposo. Questo elenco sarà poi a disposizione degli enti pubblici e anche dei soggetti privati interessati.



La novità, introdotta dalla recente Legge di Assestamento, prevede che “al fine di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva” Agrifood Fvg “può istituire e aggiornare gli elenchi geo referenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Friuli Venezia Giulia e delle imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari che, anche ai fini del rispetto dei criteri premiali previsti dai Criteri ambientali minimi (Cam) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, soddisfino requisiti attinenti, in particolare, alla produzione a chilometro zero, alla filiera corta, alla produzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e alla sostenibilità ambientale”.



e resi fruibili sia ai committenti sia agli esecutori dei servizi di ristorazione collettiva ovvero sia alle amministrazioni locali o alle imprese con servizio mensa sia alle ditte che offrono il servizio in gare di appalto o in contratti di fornitura. Allo stesso tempo le imprese (agricole, di trasformazione o commercializzazione) regionali potranno qualificarsi come fornitrici per precisi prodotti di cui si conoscerà sia origine sia quantità disponibile tutto l’anno.“Quello affidatoci dall’amministrazione regionale, che ringrazio per la fiducia, è un compito molto importante sotto due aspetti – commenta il presidente di Agrifood Fvg-. Infatti, da una parte intende dare maggiori garanzie su qualità, provenienza e sostenibilità dei prodotti che vengono conferiti nelle mense; dall’altra, intende valorizzare ancora di più le produzioni locali e l’impegno di tante imprese del Friuli Venezia Giulia che stanno investendo su questi stessi requisiti. Entrambi questi obiettivi, per altro, sono in netta continuità con l’altro progetto strategico che la Regione ci ha affidato e che è la gestione del marchio IoSonoFvg”.Un servizio sperimentale analogo è già oggi fruibile dal cittadino. Scelto sulla piattaforma il prodotto, è possibile individuare dove acquistarlo direttamente da un produttore nelle vicinanze della propria posizione oppure vedere la scheda del produttore e contattarlo per l’acquisto. Inoltre se si tratta di un alimento marchiato IoSonoFvg (o del prodotto di un‘impresa marchiata) si può trovare in che negozio tra i 60 aderenti è in vendita.