Mense scolastiche a Udine, obiettivo un servizio puntuale e soddisfacente

Il 28 ottobre, a palazzo d’ Aronco a Udine, dopo le richieste dei sindacati sono state convocate, alla presenza dell’Assessore all’istruzione e pari opportunità Battaglia della Dirigente Scalfani e della dottoressa Avignone, la Filcams e Uiltucs di Udine e i responsabili della EP spa, azienda aggiudicatrice del servizio di ristorazione scolastica .

L’incontro è stato organizzato per confrontarsi sulle problematiche emerse nel primo mese di servizio mensa che preoccupavano tutte le parti ed in primis le famiglie e i piccoli utenti delle scuole. Le organizzazioni sindacali hanno esposto in sintesi i punti su cui i dipendenti chiedevano chiarezza e specifiche, dettagli fondamentali per un servizio ineccepibile come, gestione delle presenze e delle diete, istituzione della commissione mensa genitori, differenze nell’organizzazione del servizio causa emergenza COVID in corso, chiarezza sulle procedure e loro effettiva realizzazione, in materia COVID e organizzazione del servizio in generale. Dopo ampio confronto le parti hanno snocciolato le richieste avanzate condividendo un impegno importante per arrivare all’obiettivo comune di rendere il servizio puntuale e soddisfacente sia verso i commensali che per i dipendenti che lo svolgono. La rappresentanza del Comune ha sottolineato quanto si sia adoperata già da luglio per trovare un'organizzazione adeguata al periodo senza stravolgere gli spazi a disposizione e garantendo il servizio puntuale in ogni istituto, oltre ad aver già messo in campo analisi specifiche dopo le segnalazioni pervenute, il tutto con l’ausilio dell’ufficio Ristorazione e del tecnologo, figura fondamentale in questo settore; è anche importante sottolineare che dopo molti anni , l’appalto oggi è gestito da una azienda diversa che si è trovata, come altre del settore a rivedere l’organizzazione del servizio causa procedure COVID e che sta ampliando le figure di riferimento sul territorio per rispondere alle esigenze del committente e degli addetti .

"Le scuole e i dipendenti coinvolti sono molti, iniziare un confronto costruttivo è il primo passo avanti - dichiarano le organizzazioni sindacali - alcuni punti come la commissione mensa, la gestione delle segnalazioni, delle diete o delle presenze, la precisa identificazione delle procedure di prevenzione e sanificazione e quali siano le figure professionali che le devono realizzare, possono non sembrare problematiche sindacali, ma in realtà coinvolgono appieno le addette mensa vicine ai bambini e studenti che incontrano giornalmente; su questo il comune ha rassicurato le parti che si è già attivato per ottemperare alle mancanze . Invece la gestione del servizio in periodo COVID ha la necessità di un organizzazione tecnica ed oraria specifica che ricade sulle dipendenti , in tal caso la EP spa dopo questo periodo di rodaggio è riuscita a verificare che tipo di modifica sia necessaria per garantire il servizio e l’adeguata pulizia in tempi corretti ed, in confronto col Comune, si sta trovando una soluzione utile perché non vi siano più dubbi o intoppi sulla gestione specifica".

Le parti si sono lasciate con l’obiettivo di verificare a breve distanza lo stato dell’appalto consapevoli dei passi da fare e dell’impegno di tutti per proseguire l’anno scolastico garantendo al meglio il servizio.