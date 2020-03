Mense scolastiche: a Udine rimborsi per gli abbonamenti annuali

Rimborsi in vista per le famiglie che hanno sottoscritto un abbonamento annuale alla mensa scolastica visto il protrarsi della chiusura delle scuole, misura necessaria per il contenimento dell’emergenza COVID 19. Il conseguente prolungarsi della mancata fruizione del servizio di ristorazione scolastica ha spinto l’Amministrazione Comunale di Udine ad adottare delle soluzioni rivolte agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale e di quanti concluderanno l’anno scolastico con un saldo a credito nel proprio conto mensa.



La formula dell’abbonamento annuale è stata concepita come non rimborsabile, se non in casi tassativamente predeterminati. Tuttavia, per il dilungarsi della chiusura forzata delle scuole, l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla restituzione sul rispettivo conto mensa della somma di servizio non goduto. Anche per quanto riguarda gli utenti che a fine anno scolastico avranno nel proprio conto mensa un saldo a credito, si provvederà al conguaglio dell’importo residuo che sarà utilizzato a copertura dei pasti del nuovo anno scolastico 2020/21.



Si provvederà al rimborso, invece, a favore di coloro che non usufruiranno più del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Udine nel prossimo anno scolastico.



I tempi e le modalità del rimborso, nonché il computo del saldo residuo, verranno valutati al termine dell'anno scolastico, alla luce delle giornate effettivamente non fruite.