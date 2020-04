Mercati aperti per una spesa in sicurezza

Il gruppo Fiva ambulanti di Confcommercio Udine informa, con il presidente Cristiano Zabeo, che i mercati, in questa fase di emergenza da coronavirus, sono aperti, solo per la filiera agroalimentare, anche nei comuni che in precedenza avevano chiuso totalmente le aree mercatali, con l’applicazione di ordinanze più restrittive.

"Come categoria – assicura Zabeo – continueremo a fare la nostra parte per contrastare il rischio di diffusione del virus, offrendo nei mercati settimanali un servizio locale d’approvvigionamento di beni di prima necessità, decongestionando supermercati e limitando di fatto gli spostamenti intercomunali, il tutto all’aria aperta e nell’assoluto rispetto delle distanze interpersonali e delle norme vigenti. I colleghi ambulanti rimangono inoltre disponibili per la consegna della spesa a domicilio, ulteriore servizio alle comunità in questo difficile momento per tutti".