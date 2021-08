Michele Piagno lancia i Bagnarol Wine Cocktail

I Bagnarol Wine Cocktail nascono dall’esperienza di Franco Bagnarol, dalla creatività del barman internazionale Michele Piagno e dall'eccellenza dei vini e dalla grappa friulani dell'Azienda Agricola Bagnarol. Freschi e perfetti per l'estate, sono legati a doppio filo con il Friuli.

Infatti Piagno, Bagnarol e la sua azienda agricola sono friulani Doc. I nuovi Bagnarol Wine Cocktail sono composti da vini della cantina Bagnarol e dai prodotti agricoli tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Piagno, tra l'altro, ha appena creato un altro prodotto legato orgogliosamente al territorio: Barancli, Gin Originale Friulano.

Tra i Bagnarol Wine Cocktail creati da Michele Piagno, ci sono il Friulano, a base di Friulano Dop Friuli, con lime, zucchero bianco, menta ed estratto di fragola; oppure il Grappa-Moscato Rosa, base di Grappa di vinaccia di Refosco dal Peduncolo Rosso e Moscato Rosa Vino Spumante Dolce, con lime, zucchero e foglie di basilico.

Decisamente originali, i Bagnarol Wine Cocktail sono stati creati per esaltare, oltre che vini e grappe, anche i sapori e i profumi unici del Friuli. Infatti, in abbinamento ai cocktail, si degustano eccellenze friulane come il prosciutto crudo di San Daniele, la ricotta di pecora delle Valli e Dolomiti Friuliane o il Pan di Bel, pitina delle Valli e Dolomiti Friuliane.

Saranno presentati giovedì 5 agosto alle 21 all'Azienda Agricola Bagnarol, a San Vito al Tagliamento (viale San Giovanni 88/3 - https://www.bagnarol.it/wine-cocktail), nell’evento animato dal dj set di Dj Skinny. I Bagnarol Wine Cocktail saranno poi proposti per tutta l'estate durante le serate Wine Sunset, degustazioni nel verde degli spazi dell'Azienda Agricola Bagnarol ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 18.

FRIULANO (Friulano DOP Friuli): lime, zucchero bianco, menta, estratto di fragola

TRAMINER (Traminer Aromatico DOP Friuli Grave): lime, zucchero, estratto di mela e frutti rossi, pepe rosa

RIBOLLA GIALLA (Ribolla Gialla Vino Spumante Brut): confettura di Refosco

GRAPPA (Grappa di vinaccia di Refosco dal Peduncolo Rosso): grappa vinaccia di Refosco dal Peduncolo Rosso, estratto di mela, miele

PROSECCO (Prosecco DOP Extra Dry): estratto frutti rossi

GRAPPA-MOSCATO ROSA (Grappa di vinaccia di Refosco dal Peduncolo Rosso e Moscato Rosa Vino Spumante Dolce): lime, zucchero, foglie di basilico, moscato rosa

MOSCATO ROSA (Moscato Rosa Vino Spumante Dolce): lime frutto, zucchero, foglie di basilico

REFOSCO (Refosco dal Peduncolo Rosso DOP Friuli Grave): lime, estratto di mela e zenzero