Milan e Navarria inaugurano Friuli Doc

Ha preso ufficialmente il via l'edizione numero 27 di Friuli Doc. La cerimonia inaugurale in piazza Libertà, con il Sindaco di Udine Pietro Fontanini e l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz, il Presidente Massimiliano Fedriga e l’Assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini.

Presentatrice la giornalista di Sky Sport Marina Presello, friulana di Fagagna. Ideale conduttrice di questa inaugurazione anche per la partecipazione straordinaria dei due atleti regionali che sono saliti sul podio alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020 ovvero Jonathan Milan, oro nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista, e Mara Navarria, bronzo nel fioretto a squadre.

Un ringraziamento ai cittadini della regione, ai lavoratori, agli imprenditori che davanti ad una pandemia hanno lasciato da parte la paura e hanno continuato a camminare. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale. Fedriga ha rimarcato come il Friuli Venezia Giulia abbia dimostrato di essere una comunità forte con poche lacrime e poche lamentele, esempio in tutto il mondo. Anche l'Amministrazione regionale in questo momento di crisi ha scelto di investire, avere il coraggio di non fermarsi e costruire il futuro.

Il governatore, come gli altri amministratori presenti, ha poi richiamato i cittadini all'opportunità di vaccinarsi per tutelare se stessi, per la comunità, per salvaguardare gli ospedali. Con il dovere di raccontare la verità e di non alimentare la lotta tra posizioni antitetiche, il governatore ha ringraziato Udine per aver deciso di aprire la città e svolgere in sicurezza Friuli dimostrando che il Green pass è la garanzia per ridare libertà e non per limitarla. Anche l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, ha elogiato l'evento richiamando il buon andamento delle affluenze turistiche, in crescita in particolare durante la stagione estiva. Il 2021 è stato definito un anno eccezionale per il Friuli Venezia Giulia che ha registrato afflussi turistici record rispetto agli ultimi dieci anni, tra cui il ritorno massiccio degli austriaci che proprio Udine ha accolto in gran numero. Nel comparto turistico la Regione, nel 2021, ha investito in infrastrutture, recupero immobili ed eventi risorse per oltre 100 milioni di euro. Quanto a Udine, la città viene vissuta come vetrina internazionale importante per la cultura, la produzione enogastronomica, le tipicità.

Concetti ripresi anche dall'assessore regionale alle Finanze che a margine della manifestazione ha espresso apprezzamento per la formula della manifestazione che unisce storia, tradizione, cultura, enogastronomia ed ogni genere di eccellenze. Friuli doc è la conferma di come gli investimenti della Giunta anche con la manovra di assestamento abbiano contribuito al percorso di crescita della città. Tra queste i testimonial Milan e Navarria, che il governatore ha voluto ringraziare non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'umiltà con cui vivono le loro vittorie.

Friuli Doc si svolge da stasera a domenica: un'edizione all'insegna della sicurezza garantita dall'accesso alle aree solo per chi possiede il Green Pass, secondo la norma nazionale e un piano di prevenzione stabilito in coordinamento con Prefettura e Questura. Forte il richiamo di tutte le istituzioni all'adesione alla campagna vaccinale che trova nell'evento un alleato: in collaborazione con la Direzione centrale salute della Regione è stato infatti allestito un punto vaccinale in Sala Ajace sotto la loggia del Lionello.

La manifestazione amplia la propria geografia: tornano protagoniste via Vittorio Veneto, piazza Matteotti e la splendida Corte Morpurgo. Tornano anche gli stand della Stiria sempre molto attesi e le ProLoco, nuovamente attive dopo un anno e mezzo difficile per la sospensione di gran parte delle sagre paesane.

Friuli Doc è la festa dell'orgoglio di una comunità intera, che fonda i suoi valori sulla famiglia e sul lavoro. Un popolo che grazie a queste solide radici ha saputo affrontare con slancio anche il periodo terribile della pandemia. È questa la riflessione del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin.

Parlando a nome dell'intera assemblea legislativa - rappresentata alla cerimonia anche da numerosi consiglieri - il presidente ha voluto sottolineare il significato simbolico di Friuli Doc, che mette in mostra il meglio di una comunità. Un popolo che domenica, in una felice concomitanza con l'ultimo giorno della manifestazione, celebrerà anche la sua storica Fieste de Patrie del 3 Aprile. Proprio grazie ai suoi valori, ha concluso il presidente, il Friuli ha affrontato di slancio la terza ripartenza, ovvero il post-pandemia.

Della vigorosa ripresa economica hanno parlato anche gli esponenti della Giunta regionale. Dopo che l'assessore alle Attività produttive aveva sottolineato il numero record di turisti stranieri, in particolare austriaci, giunti quest'estate in Fvg e a Udine in particolare, il Governatore - concludendo dal palco gli interventi delle autorità - ha attribuito il merito dell'exploit ai cittadini, che hanno messo da parte la paura legata al Covid e hanno continuato a lavorare con impegno.

Il presidente della Regione ha voluto sottolineare anche l'importanza del green pass che permette di realizzare manifestazioni come Friuli Doc, invitando i cittadini a vaccinarsi per proteggere se stessi e l'intera comunità.

Le vaccinazioni saranno possibili anche nel bel mezzo della festa grazie a una postazione attiva in sala Ajace, come ha sottolineato il sindaco di Udine, ringraziando la Regione per la collaborazione nell'organizzazione. L'assessore alle Attività produttive del capoluogo friulano ha invece ricordato l'obbligo di green pass, monitorato dai controlli a campione delle forze dell'ordine.