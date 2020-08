Miride Pizza, a Talmassons gusto e divertimento

Per dar vita al centro di Talmassons, Miride Pizza, locale dallo spirito giovane e dinamico che si trova proprio nella piazza del paese, ha ideato una serie di serate con intrattenimento, dove la protagonista indiscussa è la pizza. Gli ingredienti? Musica con dj e spettacoli di magia con il bravissimo mago Deda. Le serate culmineranno il primo weekend di settembre con una sfilata di moda.

Il tutto accompagnato ovviamente dall’ottima pizza! Non solo tradizionale ma anche ricercata e particolare, con tante varietà speciali e impasti decisamente originali: alla curcuma, con farina di farro, con i fiocchi d'avena nella crosta, oppure al carbone vegetale per una pizza leggera e digeribile. Insomma, ce n’è per tutti gusti e per tutti i palati… sempre a un prezzo assolutamente accessibile!