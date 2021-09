Musica e degustazioni a Sappada

Il primo week end di settembre riserva agli ospiti di Sappada due appuntamenti, uno con la musica e l’altro con la tradizione gastronomica locale.



Sabato 4 settembre alle ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, sì terrà un concerto di Vocalia Ensamble, il coro interamente femminile, nato nel 2009 a Sesto al Reghena. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti dal coro, spiccano la fascia di merito al Concorso Coro Vivo del 2015 e la menzione speciale per l’originalità del progetto su Hildegarda di Bingen e le donne in musica. Vocalia Ensamble si è anche aggiudicato il secondo premio al quinto concorso nazionale di Vittorio Veneto nel 2016. La direzione del coro è affidata al soprano Francesca Paola Geretto.



Il concerto è organizzato dalla Proloco Sappada in collaborazione con Musica Pura e con la parrocchia di Santa Margherita. L’ingresso è gratuito e, per accedere, è necessario il green pass.



Sabato 4 e domenica 5 sarà di scena anche il gusto con l’ultimo appuntamento dell’estate della Plodar Runde, l’aperitivo gastronomico che gli ospiti posso assaporare nei ristoranti, bar e luoghi di degustazione di Sappada aderenti alla manifestazione.