Nasce Amorbimbi, la farina che nutre il cambiamento

Molino Moras, con il supporto tecnico e scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha creato AmorBimbi, la farina di grano tenero studiata per un’alimentazione dedicata e consapevole di grandi e bambini sopra i tre anni di età.



AmorBimbi è certificata dall’ente imparziale DNV GL per una riduzione dell’80% di micotossine rispetto al limite massimo fissato per legge dall’Unione Europea. Le micotossine sono contaminanti di origine naturale presenti nel grano e nella farina che possono provocare alcune intossicazioni alimentari. La farina AmorBimbi è certificata zero pesticidi e zero glifosato ed è prodotta da grano italiano proveniente da un progetto di filiera corta regionale.



Quella di Molino Moras, realtà storica con sede a Trivignano Udinese, è una scelta imprenditoriale innovativa, etica e sincera nata per dare una risposta ad un’evidenza scientifica. AmorBimbi è una farina pensata appositamente per l’alimentazione dei bambini a partire dai tre anni di età e mira a tutelare una fascia di consumatori sensibili che il mercato alimentare attuale ancora non considera adeguatamente. Esiste infatti una normativa specifica per i prodotti alimentari destinati all’infanzia (0-3 anni), mentre non è stato considerato il maggior rischio di esposizione per i bambini con età superiore ai tre anni, i quali, nonostante il ridotto peso corporeo, sono equiparati agli adulti.



“AmorBimbi è il risultato di tante domande che, in quattro anni di lavoro, hanno finalmente trovato risposta - spiega, responsabile R&S di Molino Moras - L’idea ha preso forma nel 2017, quando è iniziato il prezioso progetto di ricerca con l’ISS e io ero da poco diventata mamma. Da lì possiamo dire che c’è stato uno sviluppo parallelo, basato su un valore guida: la sicurezza. Da una parte la sicurezza scientifica fatta di studi, analisi, ricerche e risultati, e dall’altra quella sicurezza accogliente, positiva, confortante che ogni genitore vuole donare ai suoi figli”.



La creazione di AmorBimbi ha visto il coinvolgimento del dottor Carlo Brera, senior researcher dell’ISS e tra i massimi esperti di micotossine a livello internazionale. Nel progetto di ricerca, in particolare, sono state illustrate tutte le fasi che hanno condotto all’identificazione dei parametri di sviluppo: dall’invio dei campioni di grano e di farina al laboratorio esterno di analisi al processo molitorio in azienda, fino alla distribuzione della micotossina dalla farina ai prodotti da forno realizzati.

Per AmorBimbi, l’azienda ha creato una nuova procedura certificata: ogni singolo lotto viene analizzato ed ogni passaggio è verificato con attenzione per garantire un alto livello di qualità e sicurezza alimentare della farina.



Molino Moras si muove da anni in un'ottica di sostenibilità, intesa come la responsabilità dell’impatto che ogni azione produce nei confronti di società, ambiente ed economia. Per questo motivo il sacchetto di AmorBimbi è al 100% plastic-free, realizzato in carta TERPAP® (carta naturale in pura cellulosa) proveniente da foreste sostenibili e certificate PEFC (Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale) e saldato con colla ad acqua.

La creatività di AmorBimbi è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto universitario Isia Roma Design e illustra gli elementi principali del processo per creare la farina, attraverso linee semplici e sovrapposizioni tra esse.

La farina AmorBimbi è disponibile in formato da 500 grammi nei punti vendita Buteghe dal Mulin di Trivignano Udinese e UnSaccoMoras di Trieste e nell’e-commerce aziendale MoMo.



Molino Moras è un’impresa familiare attiva a Trivignano Udinese dal 1905. Dal capostipite Giacomo Morassi ad oggi, l’azienda tramanda di generazione in generazione i segreti dell’arte molitoria per dare vita a farine di grano tenero artigianali e di alta qualità.

Dal 2010 Molino Moras ha compiuto un’importante svolta sotto la guida di Nicoletta Moras, la quinta generazione della famiglia, trasformando le debolezze in punti di forza e scegliendo di mettersi in gioco e di aprirsi alle collaborazioni con figure esterne. Il coinvolgimento di nuovi professionisti si è rivelato fondamentale per perseguire costantemente l’eccellenza e ha permesso la ristrutturazione del processo molitorio, l’organizzazione di un ufficio qualità interno e la partecipazione a bandi di finanziamento.

Nicoletta, affiancata dalla figlia Anna, responsabile R&S, e dalla figlia Sara, responsabile Commerciale&Retail, ha accolto il cambiamento per seguire la via dell’innovazione, credendo in un sistema di valori su cui basare le attività di Molino Moras: etica, dedizione, rispetto di sé e degli altri, cura dei propri clienti e della comunità. I due punti vendita, a Trivignano Udinese e a Trieste, sono nati come luoghi di incontro, condivisione, trasferimento della conoscenza. Questo soddisfa il bisogno di ritrovarsi in luoghi veri, umani, fatti di persone con cui parlare e confrontarsi.