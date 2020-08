Nasce il Consorzio di tutela della Brovada Dop

Nasce oggi il Consorzio per la tutela della Brovada Dop. Con la firma nello studio del notaio Pierluigi Comelli a Udine, finalmente anche questo prodotto tipico del Fvg avrà un Consorzio di tutela che si prefigge fin da subito di valorizzare la Brovada in regione e nel resto del territorio nazionale ed europeo.

Fulvio Mansutti, già promotore del riconoscimento della Dop nel 2011, è stato nominato primo presidente del Consorzio, esprime la propria soddisfazione per essere riuscito a raggiungere questo importante risultato che “vuole coinvolgere tutti i produttori regionali, anche i più piccoli, perché continuino a produrre e a certificare questo importante prodotto tipico, che, benchè rappresenti ancora una piccola nicchia, ha sicuramente la possibilità di raggiungere volumi consistenti, considerando che la Brovada è un prodotto sano, naturale e di qualità e che tutti questi aspetti sono sicuramente tra i più ricercati dai consumatori moderni”.

Fanno parte del Cda come vicepresidenti Lorena Decorte e Giacomo Mizzau. Il prossimo obbiettivo sarà quello di ottenere il Riconoscimento Ufficiale da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ma, nel frattempo, si lavorerà per aumentare la base associativa per coinvolgere tutti i produttori e contestualmente, inizieranno le prime iniziative di promozione e marketing per valorizzare il marchio della Brovada Dop.