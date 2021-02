Nasce il laboratorio dei Consorzi Agrari d’Italia

Una piattaforma online per organizzare in maniera semplice e interattiva giornate di formazione, webinar, eventi in grado di trasferire conoscenze, azzerare le distanze e dare una prospettiva univoca di crescita all’agricoltura italiana. È questo l’obiettivo di “Cai Lab”, lo strumento interattivo dei Consorzi Agrari d’Italia pensato per valorizzare e rafforzare le professionalità che affiancheranno le aziende agricole nelle attività quotidiane.

In quest’ottica, da oggi fino a venerdì 19 febbraio, Cai organizzerà le prime giornate formative rivolte ai dipendenti e ai tecnici distribuiti in tutte le sedi presenti nelle diverse regioni d’Italia. Questo percorso di aggiornamento vedrà un secondo ciclo dedicato a tutti gli agenti.

Per consentire ai partecipanti - circa 200 che rappresentano la colonna portante del progetto Cai sul territorio - di fornire quotidianamente un'adeguata assistenza alle aziende agricole, saranno diversi i temi affrontati: dalle prospettive dell’agroalimentare italiano con l’intervento di docenti d’eccezione, come gli imprenditori Pompeo Farchioni e Francesco Casillo, all’evoluzione del mercato dei mezzi tecnici con la relazione del prof. Felice Adinolfi (Università Bologna), dalle sfide della nuova PAC illustrate dall’onorevole Paolo De Castro, ai trend di mercato e le prospettive dell’agro chimica affrontate da Andrea Barella (già Presidente Agrofarma), all’agricoltura di precisione spiegata dal prof. Michele Pisante (Università degli Studi di Teramo) e Francesco Pugliese (Direttore IBF Servizi), fino a focus tematici sui prodotti e servizi specifici per ogni filiera.

Formazione e occupazione sono due asset strategici in questa fase di avvio delle attività, per questa ragione Cai - primo soggetto nazionale totalmente integrato nella filiera agroindustriale - inizia da subito a plasmare le figure tecniche che accompagneranno e affiancheranno giorno per giorno le aziende agricole nello sviluppo del proprio business.

Cai sarà la casa degli agricoltori italiani, l’hub strategico nazionale necessario per garantire alle aziende assistenza completa in ogni fase, risparmi importanti sui costi di gestione, prodotti e servizi per pianificare un futuro importante e per valorizzare le produzioni simbolo del Made in Italy.