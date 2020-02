Nasce il sito prosciuttocompany.com

Novità in casa Gruppo Prosciutterie Srl. L'azienda di San Daniele del Friuli, che ha inventato il riuscito format in grado di abbinare la degustazione di prosciutto e le proposte del menu ristorante in 8 locali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha lanciato da lunedì 3 febbraio il nuovo sito www.prosciuttocompany.com. Si tratta di un portale dedicato ove è possibile acquistare tutte le varie referenze a catalogo: dal prosciutto con osso o disossato, proposto nelle sue diverse varianti e stagionature, fino ai tranci, dai salumi - interi e in vaschetta - ai sughi, fino allo speciale e sorprendente caviale di prosciutto, sono tante le possibilità messe a disposizione di chi vuole gustare i prodotti dell'azienda friulana. C'è spazio anche per la linea di prodotti da forno che all'interno del nuovo sito offre, tra gli altri prodotti, anche il panettone e i biscotti. Non manca, poi, anche l'opportunità di acquistare gli accessori, dalla straordinaria morsa in legno ai coltelli, fino al grembiule.

L'azienda, quindi, si apre all'e-commerce. "La scelta - spiega il titolare Carlo Dall'Ava - nasce anzitutto per uniformarsi ai tempi moderni. Le nostre prosciutterie, anche in base alla grandezza, mettono a disposizione una forbice più o meno ampia di prodotti, ma abbiamo pensato di creare il sito in base ad altre valutazioni". La scelta, infatti, strizza l'occhio a chi incontra il mondo di Gruppo Prosciutterie e poi vuole continuare a scoprirne le qualità: "Abbiamo immaginato un cliente di Roma che visita la prosciutteria di Cortina e si innamora dei nostri prodotti - prosegue l'imprenditore -. Come può fare, una volta assaggiati e apprezzati, per acquistarli e consumarli poi comodamente a casa? Ecco, negli scorsi anni in azienda arrivavano tantissime richieste e, vista la crescente domanda, abbiamo ideato di mettere a disposizione un canale dedicato".

Il nuovo portale www.prosciuttocompany.com mette a disposizione un servizio clienti ad hoc, con assistenza puntuale e immediata, e promette spedizioni entro 48 ore. Una nuova finestra per chi, da tutta Italia, vuole entrare nel goloso mondo dell'offerta griffata Gruppo Prosciutterie Srl.