Nasce la rete d’impresa ‘Resistenti Nicola Biasi’

Nasce ‘Resistenti Nicola Biasi’ la rete d’impresa tra sei cantine accomunate dallo stesso consulente enologo, Nicola Biasi, e dalla medesima impresa vitivinicola: la produzione da vitigni resistenti, anche noti come Piwi. Un progetto che rappresenta una grande novità nel panorama enologico nazionale.

‘Resistenti Nicola Biasi’ farà il suo debutto il 5 e 6 novembre al Merano Wine Festival durante il quale, al tavolo 106 nel Kurhaus Lentner, sarà possibile conoscere le cantine aderenti: Albafiorita, Ca’Apollonio, Colle Regina, Della Casa, Poggio Pagnan e Vin de La Neu – Biasi Nicola.

Tutte provenienti da territori diversi - tra Fvg, Veneto e Trentino, dal mare Adriatico alle Dolomiti – si mettono in gioco con i loro vini, frutto di un lavoro di concreta sostenibilità. Questo grazie soprattutto alla coltivazione di vitigni resistenti, gestiti mediante una viticoltura di precisione e un’enologia dedicata e scrupolosa. Questi vini stanno dimostrando che il binomio alta qualità - reale sostenibilità esiste.

Alla guida della rete d’impresa c’è Nicola Biasi, enologo classe 1981 di Cormons, consulente e produttore di Vin de la Neu –un bianco da uve resistenti Johanniter prodotto a quota quasi mille nella Val di Non - che riceverà il Platinum Award 2021 di The Wine Hunter. Biasi è stato premiato tra i Cult Oenologist 2021, durante l’anteprima di Merano Wine Festival.

Sarà inoltre il protagonista del talk "Piwi. I vitigni resistenti, una nuova frontiera verso la sostenibilità vitivinicola” che si terrà nella Zedern Lounge dell’hotel Therme di Merano, sabato 6 novembre alle 15. “La sostenibilità è un concetto che richiede azioni concrete. I vitigni Piwi, resistenti alle malattie fungine, rappresentano la migliore e in alcuni casi l’unica strada per una reale viticoltura che si prende cura dell’ambiente e lo rispetta. Non a caso si parla di “vini e vitigni del futuro”. Abbiamo il dovere morale di pensare alle generazioni che verranno, lasciando loro un ecosistema che sia salubre e trasmettendo il sapere vitivinicolo che mira all’eccellenza e rende il Belpaese famoso in tutto il mondo. Credo che tutto ciò sia possibile con la viticoltura resistente”, afferma Biasi.