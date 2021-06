Nasce la rete d’impresa Pinot Bianco nel Collio, associazione che riunisce sette storici grandi protagonisti del vino friulano: Castello di Spessa, Livon, Pascolo e Russiz, cantine che hanno deciso di impegnarsi, mettendo assieme competenze ed esperienze, nella valorizzazione e nella promozione dell’elegante vino bianco internazionale in terra friulana.

La rete è stata presentata oggi nelle vigne dell’azienda Pascolo, a Ruttars di Dolegna del Collio, alla presenza dei sette produttori. A illustrare il progetto è stato Marco Felluga, più di novant’anni di storia del vino friulano, che da tempo immemorabile auspicava questa unione: “La giornata di oggi è molto speciale, è come una consacrazione". Personaggio di spicco del Collio che si è speso sia sul fronte del miglioramento qualitativo dei vini sia su quello della valorizzazione e conoscenza dei mercati mondiali.

"Siamo in una terra, un’area collinare divisa tra Italia e Slovenia, dove, anche se il Pinot Grigio è la parte dominante con il 30% della produzione, il Pinot Bianco, che oggi è inferiore al 10% (76mila bottiglie), ha una sua espressione precisa di estrema qualità. La rete d’impresa Pinot Bianco è un progetto innovativo promosso da cantine che credono in questo vitigno come simbolo di una produzione di eccellenza, in una regione nota nel mondo proprio per i suoi vini bianchi. Uno degli obiettivi dell’associazione è esaltare le peculiarità del territorio: per questo le sette famiglie si considerano “sentinelle” del Collio, con l’intento di preservare il Pinot Bianco e lanciarlo nel firmamento dei vitigni a bacca bianca più conosciuti e apprezzati".

Il Pinot Bianco è un vino da condivisione, un vino intimo che unisce le persone e crea nuovi legami. Sin dal grappolo si capisce che il nettare che nascerà non potrà essere comune: il grappolo stesso nasce chiuso a pugno, compatto, gli acini si stringono vicini per proteggersi dall’esterno. Come una famiglia, in cui ognuno si sostiene a vicenda.

Così anche le aziende del Pinot Bianco nel Collio, hanno scelto di unire gli intenti ed ergersi a protezione del proprio territorio, creando un progetto comune che possa innalzare il valore non solo del Pinot.