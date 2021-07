Nasce PierinTarantolato, due osti e un libraio con una visione comune

Il made in Friuli a Udine passa anche attraverso una joint venture tra cultura e cibo. PierinTarantolato è il curioso nome di un food truck, uno di quei camioncini per il cibo ‘di strada’ che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, collocato nel giardino del cinema Visionario. Nato per il recente festival di cinema d’Oriente, il Feff, il PierinTarantolato è un’idea di Giovanni Tomai, gestore della Libreria Tarantola di via Vittorio Veneto, e di Paolo Genuzio e Luca Merlino, osti di due storiche osterie cittadine: Pieri Mortadele e Pozzo. La fusione è nata dalla volontà di mettere in comune le rispettive esperienze e soprattutto una visione: creare un luogo nuovo in cui ritrovarsi, confrontarsi e scoprire le relazioni che si instaurano tra esperienze solo apparentemente diverse come la parola, l’immagine, la musica e il gusto. Alla scelta di prodotti gastronomici friulani provenienti da piccole o piccolissime realtà locali si affiancherà una proposta culturale fatta di concerti, incontri, presentazioni letterarie e DJ set, ma anche una rassegna - Border Wine, il 25 e 26 luglio - tutta dedicata al vino naturale e ai suoi piaceri.