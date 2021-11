Natale con i panettoni gourmet presidi Slow Food del Fvg

Il Panettone è uno dei prodotti gastronomici più capaci di racchiudere quel binomio tradizione-innovazione di cui spesso si parla in cucina: le sue origini sono così antiche che sfumano nella leggenda, eppure questo lievitato è stato capace di evolversi, nel corso della sua storia, cambiando tanto e rimanendo, però, sempre fedele a sè stesso. Così, tra le tante varianti, il Panettone si presenta al Natale 2021 con un nuovo trend: è salato, gourmet, slow-food e, con Soplaya, diventa un must da inserire nei menu del ristorante.



A portare il panettone in chiave slow-food sulle tavole dei ristoranti italiani (e nelle mani dei loro chef) ci pensa un’azienda foodtech con la sua app: Soplaya (www.soplaya.it), la startup che connette 300 produttori artigianali con 1600 ristoranti già clienti, offrendo loro un catalogo di oltre 10.000 prodotti tipici, artigianali, bio e slow-food, che quest’anno propone agli chef tre Panettoni unici, legati alle eccellenze del territorio, con qualche idea per inserirli in menù.



Panettone Salato con Speck di Sauris, Cipolla di Cavasso e della Val Cosa e Formaggio Latteria di PradisPremiato nel 2020 come 3° Miglior Panettone d'Italia è prodotto dalla Pasticceria Dolcevita di Codroipo (UD), grazie all'unione di tre ingredienti tipici friulani: lo speck di Sauris, la Cipolla di Cavasso e della Val Cosa - rinomato Presidio Slow-Food, originario della pedemontana friulana - e il formaggio della Latteria di Pradis, che ancora oggi lavora a "latte crudo". Un panettone che unisce il gusto dolce e piacevolmente piccante della cipolla a quello sapido ed aromatico dello speck, smorzandolo con la sensazione dolce del formaggio latteria. Ideale da abbinare ad un bel calice di Oltrepò Pavese Metodo Classico oppure ad un Franciacorta Rosè.Panettone Salato Soppressa e Birra ambrata agricolaAnche questo è uno dei prodotti di punta della pasticceria Dolcevita, capace di unire armoniosamente la sapidità della soppressa artigianale con le note caramellate della birra ambrata del Birrificio Agricolo Luppolo Verde. Un panettone morbido e fragrante, il cui profilo olfattivo rimanda - nitidamente - alla tradizione contadina locale. E' ottimo servito come aperitivo, magari accompagnato da un bel boccale di birra, fresca di spillatura.Panettone Salato con Prosciutto Crudo di san Daniele e Formadi Frant (Presidio Slow-Food)Un grande classico, prosciutto e formaggio, ma con i migliori ingredienti a cui si possa aspirare: il prosciutto crudo di San Daniele DOP e il Formadi Frant - un formaggio che nasce dall'antica arte del recupero e restituisce nuova vita a quelle forme di formaggio che, per difetti estetici, non risultano adatte al commercio, sminuzzandole e unendole a panna, latte e spezie. Un panettone in cui l'accesa sapidità e speziatura del Formadi Frant incontrano la delicatezza del prosciutto di San Daniele che, ancora oggi, viene prodotto con tecniche artigianali. Ottimo abbinato ad un calice di Collio Sauvignon DOC."Quest'anno, in vista del Natale, abbiamo deciso di puntare anche sui panettoni salati, che crediamo possano aiutare Chef e Ristoratori a diversificare la propria offerta e, perché no, a creare aperitivi ancor più gustosi e originali – commenta Mauro Germani, founder di Soplaya - Questi panettoni non sono solo ottimi da assaggiare ma, ad ogni morso, comunicano un messaggio importante: è la qualità degli ingredienti a fare la differenza. E per noi, la qualità rappresenta un valore fondamentale. Ricerchiamo solo prodotti agroalimentari d'eccellenza da inserire a catalogo, per offrire ai nostri clienti il meglio che l'Italia ha da offrire, ad un prezzo competitivo grazie all'assenza di intermediari. Ogni giorno mettiamo in contatto Chef e Artigiani, con l'obiettivo di creare una filiera agroalimentare più efficiente e sostenibile"Inserire questi panettoni "gourmet" nel proprio menu è semplice: grazie all'app di Soplaya, infatti, è possibile ordinarli in pochi secondi e riceverli direttamente presso il proprio ristorante, in 24-48 ore e con consegna sempre gratuita. I panettoni - su consiglio di Soplaya - possono essere impiegati nell'allestimento di gustosi aperitivi, in abbinamento a "bollicine" ed altri vini d'Italia. Il modo migliore per assaggiarli, infatti, è al naturale ma c'è chi ama accompagnarli con sottoli e sottaceti fatti in casa, salumi e affettati artigianali, nonché formaggi di media e lunga stagionatura. Un prodotto ricercato ma facile da inserire nella propria offerta e capace di dar valore a più produzioni simultaneamente.