Natale con un panettone speciale

Classico o con Zenzero candito e cannella, con Lampone e gocce di cioccolato, oppure all’Amarena o con Cioccolato Valrhona e arancia o, addirittura, con Caramello Salato. Sono queste le straordinarie versioni in cui si propone nel 2020 il panettone “Maria Vittoria” che Carlo Dall’Ava e la Dall’Ava Bakery non faranno mancare neppure quest’anno. A impreziosire un contenuto di per sé di altissima qualità, come già nel 2017 ha certificato la Guida del Gambero Rosso, c’è il packaging raffinato, originale, anche istrionico e sempre attento alla filosofia del momento, ovvero la completa sostenibilità. A caratterizzare la proposta, inoltre, l’ampia scelta per la grammatura del panettone, dai 100 grammi ai 20 chili.



Per il panettone classico “Maria Vittoria” usa gli ingredienti migliori disponibili sul mercato: farine di frumento Petra del Molino Quaglia, canditi di arancio e cedro del Maestro Morandin, uvetta, burro Belga, miele delle Valli del Natisone, tuorlo d’uovo e Vaniglia Bourbon del Madagascar.



Zenzero candito e cannella caratterizzano un panettone dal gusto orientaleggiante, che conquisterà per la nota fresca e piccante dello zenzero candito, utilizzato nella sua versione freschissima e accuratamente selezionato.Decisamente innovativo, pur con prodotti della tradizione, il panettone al Lampone e gocce di cioccolato, perché Dall’Ava per questo prodotto ha scelto di utilizzare il Framboise Valrhona, cioè cioccolato bianco ed estratto di lampone. Amarene rigorosamente italiane sono quelle che impreziosiscono un altro panettone, che si piace per il suo gusto dolce e intenso e per la piacevolezza al palato delle amarene candite. Il panettone Cioccolato Valrhona e arancia si presenta ricoperto dalla glassa lucente al cioccolato con decorazione di Pepite Valrhona, una “cupola” sotto la quale si cela un impasto morbido con solo arancio candito del maestro Morandi e pèrles di Cioccolato Valrhona.E per chi non sa decidersi tra il dolce e il salato? Maria Vittoria ha trovato la soluzione con il panettone “Caramello Salato”, un’idea dolce contrastata da un’anima salata che sa stuzzicare i migliori palati.I panettoni possono viaggiare verso la loro destinazione con imballi di carta trasparente con texture personalizzata ed elegante fiocco azzurro, oppure in scatole green di cartoncino serigrafato, coperto bianco e nastro di raso, in affascinanti secchi latta per vernice, un contenitore non “usa e getta” che incontra il mondo della street art tanto cara a Maria Vittoria.I panettoni possono essere acquistati online, accedendo al sito