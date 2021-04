Nave nella tempesta e senza timoniere

La situazione di crisi che sta scuotendo la filiera vitivinicola regionale, aggravata dall’emergenza pandemica, spinge a porsi una serie di interrogativi. Non esistono ricette miracolose di fronte a un mercato che come per incanto ha chiuso i battenti, ma a ben vedere di ricette non se ne vedono proprio. Perché per scrivere delle ricette servono delle strategie e dunque ci vuole chi le traccia e altri che siano disposti a condividerle. Gli uni e gli altri paiono assenti oppure, se sono al lavoro, si danno un gran da fare per restare nell’ombra tanto più che la nostra regione, più che altrove, deve fare i conti con la sostanziale difficoltà di fare squadra dell’intera filiera.



“Per fortuna che c’è stata la Gdo, che ha permesso a molti produttori di piazzare le loro bottiglie - sottolinea Mirko Bellini, direttore commerciale della cantina La Delizia di Casarsa -, ma anche in questo settore si comincia a registrare un certo rallentamento. Mentre durante il primo lockdown le richieste sono state alte, ora si registra un certo calo dei prezzi anche nell’online e pure per i prodotti di marca, tanto più che molte famiglie fanno i conti con la crisi economica. La Gdo ha rappresentato per molte aziende una buona sponda, ma non è semplice riuscire a farsi spazio in questo mercato anche perché, a parte alcuni nomi rinomati, la grande distribuzione ha già a disposizione una serie di fornitori strutturati che garantiscono continuità.



Temo stiano venendo al pettine alcuni nodi, a partire dalla scarsa conoscenza del prodotto friulano, evidente non appena si valicano i confini regionali, se si esclude pochi marchi rinomati. Paghiamo il fatto di non aver creato negli anni un percorso di marketing e comunicazione per il Friuli. L’aver insistito a puntare sul prodotto ignorando l’importanza di investire anche sul brand ora ci presenta il conto”.Se per Walter Filiputti, esperto di enogastronomia, è inutile ragionare sulle iniziative da intraprendere finché i mercati sono chiusi e bisogna far passare la tempesta, è altrettanto vero che questa dovrebbe essere l’occasione giusta per recuperare sul tempo perso.Dello stesso parere è Marco Malison responsabile del settore vitivinicolo per la Coldiretti regionale, che esprime grande preoccupazione per le scorte di vino rimaste invendute: “Che negli ultimi anni il vigneto Friuli abbia perso posizioni in termini di immagine è evidente - conferma Malison -. Da tempo manca un coordinamento e una strategia che vadano oltre i grandi eventi fieristici che per altro ora sono bloccati.Da molto tempo non si ragiona in termini di programmazione della produzione. Manca un coordinamento basato su dati affidabili di mercato, sull’analisi delle vendite e sulle prospettive di sviluppo in mercati nuovi. Serve qualcuno che, per esempio valuti difficoltà e opportunità nei vari Paesi come per esempio i problemi legati alla Brexit o ai dazi negli Usa. Fermo restando che la Regione può avere un ruolo, è evidente che il Consorzio della Doc Friuli dovrebbe essere il momento di raccordo di tutta la filiera vitivinicola”.