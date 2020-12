Negli Usa arriva il Frico da bere

Frico in bottiglia, in lattina o in convenienti ‘fustini’ da 20 litri. Avete capito bene, il celebre piatto friulano ora si beve. No, non è una bestemmia. ‘Frico’ è il nome scelto per una linea di bottiglie prodotte da 'Scarpetta Wine', un'azienda statunitense specializzata in vini ispirati liberamente alla tradizione del Belpaese.

'Dall'Italia a casa tua' è il payoff scelto dall’impresa americana per reclamizzare il proprio brand. Tante e variegate le proposte dell’etichetta, ideali per ogni tipo di palato ed esigenza. Nella lista delle offerte, troviamo infatti il Frico Bianco, il Frico Friulano, il Frico rosso, quello rosato; quello frizzante e il Frico lambrusco. Sul sito le bottiglie vengono spesso immortalate mentre vengono servite in piazza San Marco, a Venezia. Perché – si sa – Friuli ‘is near Venice’.

"Anni fa i nostri viaggi ci hanno portato in Friuli Venezia Giulia", spiegano i titolari sul proprio sito. "Qui, la passione per la creazione dei vini ci ha portato a visitare tutta l'Italia e a scoprire la sua cucina. Il Friuli – sottolineano i referenti di Scarpetta Wine - grazie al suo terreno ghiaioso nella zona occidentale, è perfetto per la produzione di vini bianchi leggeri, aromatici e corposi”.

'Tu vuò fà o’ friulano', verrebbe da dire, parafrasando la celebre canzone di Renato Carosone.