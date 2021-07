Nespresso e Illy insieme per il riciclo delle capsule

Alleanza tra Nespresso e Illy per la salvaguardia dell'ambiente e dell'economia circolare. Le due aziende leader del caffè hanno unito le forze nell'Alleanza per il riciclo delle capsule in alluminio, progetto che ha l'obiettivo di dare nuova vita alle capsule esauste e di rendere più accessibile e capillare ai consumatori la loro raccolta sul territorio italiano.

"Come Nespresso, da anni siamo impegnati per ridurre il nostro impatto sull'ambiente e sulle comunità in cui operiamo. Oggi, con Illy, diamo vita a questa nuova alleanza per proseguire il nostro impegno su questo fronte", ha commentato all’Ansa Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana.

Grazie all'Alleanza si potranno riportare le capsule di caffè in alluminio esauste di Nespresso e illy indifferentemente nei punti vendita commerciali di entrambi i brand, o nelle isole ecologiche convenzionate, per un totale di oltre 140 punti di raccolta. L'alluminio viene destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti. Il caffè può essere riutilizzato per vari scopi e metodi di riuso in progetti sul territorio.

"Siamo molto soddisfatti di questa Alleanza con Nespresso, un partner che condivide con noi l'importanza di rendere i prodotti sempre più duraturi ed efficienti, riducendo così la produzione di rifiuti, a beneficio dell'intero ecosistema", ha aggiunto Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.

Nespresso e Illy all'interno dell'Alleanza si sono poste l'obiettivo di raggiungere le oltre 1.500 tonnellate di capsule esauste in alluminio recuperate entro la fine del 2021 per oltre 100 tonnellate di alluminio da rimettere in circolo e un ulteriore incremento del +5% nel 2022.