Non perdiamo la forma, anche restando a casa

Sana alimentazione e attività fisica rappresentano i pilastri per avere un corretto stile di vita. Tuttavia, la sedentarietà è molto diffusa e troviamo sempre una scusa per non praticare sport. Anche se in questo momento le palestre sono chiuse e magari non possiamo andare fino al parco per una corsetta, concediamoci del tempo per praticare dell’esercizio a casa, perché i vantaggi che è in grado di apportare sono numerosi. Possiamo contrastare il malumore, grazie al rilascio degli “ormoni della felicità”, ovvero acetilcolina ed endorfine. Se vogliamo perdere peso, la costante attività fisica è in grado di aumentare il metabolismo basale, quindi saremo in grado di bruciare più calorie. Rafforziamo, inoltre, le ossa, le articolazioni e i muscoli, migliorando la postura e riduciamo il rischio di acciacchi in età senile. L’attività fisica rafforza il sistema immunitario e riduce il rischio di malattie cronicodegenerative, come il diabete mellito, le malattie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, l’osteoporosi e alcune forme tumorali. Tuttavia, se la nostra dieta è scorretta, andiamo a compromettere la prestazione sportiva, poiché questa riveste un ruolo cruciale sia in termini di quantità, sia di qualità.



Cerchiamo di equilibrare l’assunzione di carboidrati e proteine e facciamo attenzione a grassi e zuccheri semplici nascosti nei cibi processati; evitiamo i condimenti in eccesso, insaccati, salse e fritture, prediligendo frutta secca, carne, pesce fresco, affettati magri (bresaola, fesa di tacchino o di pollo arrosto), uova, formaggi magri tipo ricotta, fiocchi di latte, skyrella, quark, skyr, cioccolato fondente, yogurt bianco o greco e frutta fresca.Non rinunciamo ai carboidrati per paura di ingrassare, scegliendo ad esempio fiocchi di avena a colazione, per iniziare la giornata con la carica ottimale. Cereali integrali e legumi vanno preferiti dopo l’allenamento, in abbinamento a una fonte proteica, per evitare l’insorgenza di gonfiore o disturbi digestivi. Ricordiamoci che i carboidrati costituiscono il carburante necessario per evitare di andare a intaccare i nostri muscoli, ma sono fondamentali anche dopo l’allenamento, per ripristinare le scorte energetiche. Quindi possiamo optare per una porzione di frutta secca in abbinamento a una spremuta di arancia per reintegrare le perdite idrosaline. Non dimentichiamoci dell’acqua, da bere a piccoli sorsi e a intervalli regolari, per prevenire la disidratazione, prima, durante e dopo l’esercizio fisico.