Nonino Botanical Drink eletto Aperitivo dell'Anno

Siamo felici di comunicarVi che L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink, 100% vegetale e 0% coloranti, è "Aperitivo dell'Anno 2021" international al Meininger’s International Spirits Award. L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink, è il primo aperitivo italiano ad aver ricevuto questo riconoscimento internazionale, dal più importante gruppo editoriale tedesco del Wine&Food, su 120 aperitivi e distillati partecipanti alla selezione.

L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink comincia la sua storia nel 1940 e integra l’arte della distillazione della famiglia Nonino e il suo continuo amore per la ricerca e l’innovazione. Dall’archivio di famiglia, Cristina, Antonella, Elisabetta e Francesca hanno rivisitato la ricetta di Silvia Nonino, prima donna Mastro Distillatrice in Italia che, rimasta vedova, ha portato avanti la distilleria e l’arte liquoristica della famiglia. La sua conoscenza dell’arte della distillazione e delle botaniche la portò a creare “Aperitivo Bianco” i cui ingredienti rappresentavano la sua terra, il Friuli: genuina, autentica con botaniche del luogo, il nome stesso evoca la purezza e la qualità degli ingredienti. Nel 2018 dopo oltre 3 anni di studi delle botaniche Cristina, Antonella, Elisabetta e Francesca hanno rivisitato questa ricetta impreziosendola con ÙE® Acquavite d’Uva Monovitigno® Fragolino Vigna Nonino, nasce così L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink. Fresco, fruttato, con note agrumate e sentori di frutti di bosco, l’aperitivo fresco che sa di estate.

Il color giallo sole è dato dall’infusione di fiori, frutta e radici selezionati per provenienza, proprietà e principi attivi, essiccati a bassa temperatura, così da mantenere inalterata l’intensità naturale di profumi, sapori e colori, creando un’armonia 100% vegetale e 0% coloranti. L'etichetta è un omaggio a Silvia Nonino e rappresenta 3 donne con in mano un bicchiere, 3 come le 3 sorelle Nonino, ma anche come le 3 generazioni di donne Distillatrici Nonino che hanno seguito Silvia. L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink è ideale da servire fresco con ghiaccio e twist di limone, perfetto con aggiunta di bollicine a piacere: acqua tonica, prosecco o spumante, uno Spritz tutto vegetale! Scoprilo in fantastici cocktail creati da bartender internazionali.