Nonino Gran Riserva premiato da Spirit Trophy di Falstaff

Nuovo, importante, riconoscimento per Nonino. Falstaff, rivista leader nel settore enogastronomico-turistico nei paesi di lingua tedesca, con la sua Spirit Competition ha premiato per la prima volta nella storia un distillato italiano con 100 punti: si tratta del Gran Riserva Nonino 27 Years – ÙE Monovitigno Refosco dal Peduncolo Rosso Millesimata 1988.

Messa all’invecchiamento il 9 agosto 1989 nella barriques di Rovere Nevers n. 410 nella cantina Nonino n. 5 sotto sigillo e controllo dell’agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, la Gran Riserva Nonino è stata prelevata il 17 marzo 2017, ottenendo 505 ampolle da 700 ml.

“Colore ambra brillante, molto intenso con riflessi d’oro. Al naso leggero sentore di legno di cedro fragrante leggermente balsamico che inizialmente ricorda gli agrumi essiccati e i fichi secchi, i datteri, il tabacco e un accenno di cioccolato bianco. Intensa al palato è estremamente complessa e avvolgente, di grande finezza ed elegante sapidità, molto persistente” così la descrivono Othmar Kiem e Simon Staffler gli esperti di Falstaff. Invecchiamento Naturale e sotto sigillo fin dal 1952.

La Nonino fin dal 1952 ha fatto dell’invecchiamento naturale e sotto sigillo dei suoi distillati, filosofia fondante del suo metodo di produzione. Questo significa che l’invecchiamento delle sue acqueviti avviene sotto il controllo dell’agenzia dei Monopoli e delle dogane senza l’aggiunta di caramello o coloranti per scurirne artificialmente il colore.

I distillati invecchiati Nonino esprimono chiaramente in etichetta il tempo di invecchiamento, utilizzando la terminologia prevista dalla normativa in materia e vincolante legalmente. Una garanzia per i loro estimatori, per renderli certi di bere vere Grappe invecchiate e Riserva.