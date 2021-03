Nonna Pallina madaglia d'oro assoluta al campionato italiano di Colomba

Sul podio dei Campionati Italiani della colomba 2021 c'è una colomba realizzata in regione, a Palmanova. Nonna Pallina ha partecipato con la colomba classica e ha avuto l'onore di ricevere la meglia d'oro assoluta di categoria.

Degustazione e valutazione finale si sono svolte il 3 marzo 2021 a Ercolano. Il concorso organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha eletto la migliore Colomba Classica 2021 e la miglior Colomba innovativa 2021.



La giuria, composta dai Campioni del Mondo Pastry Chef Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Maurizio Santilli, Francesco Lastra, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere ha decretato medaglie e vincitori assoluti.



Dopo la soddisfazione avuta ricevendo, qualche mese fa, una delle medaglia d'oro al campionato mondiale del panettone (categoria tradizionale), Nonna Pallina ha voluto affrontare anche questa sfida. Renato Talotti e Tiziana Merlini sono i titolari della gelateria e pasticceria di Palmanova (Borgo Cividale 14). Renato è il padre dei grandi lievitati e Tiziana è la madre dei gelati.



Al concorso la colomba è stata valutata pered è stato proprio Renato Talotti, con la sua colomba classica, a vincere il titolo italiano assoluto. Alla notizia, Renato e Tiziana non ci credevano e tutt'ora faticano a crederci: "Siamo felici di questo premio. Ci siamo cimentati in questa nuova prova perchè crediamo molto nelle nostre produzioni di grandi lievitati, ma volevamo migliorarci ancora.""Lavorare alla realizzazione dei panettoni e delle colombe è sempre impegnativo - aggiunge Renato -. Bisogna seguire passo per passo lievitazione e tutte le fasi che portano alla cottura e al giusto riposo del prodotto. Sono settimane sempre molto intense quelle che accompagnano al Natale e alla Pasqua, ma io le vivo sempre con gioia. Ho sempre pensato di fare un ottimo prodotto, ma quest'anno ho cercato di perfezionare i profumi della colomba: evidentemente ci sono riuscito e questo mi rende entusiasta."e mai regalo poteva essere migliore: "Abbiamo passato dei mesi difficili, legati alla malattia, alla scomparsa di persone care, alla difficoltà lavorativa, ma. Siamo nati come gelatieri e negli anni abbiamo studiato per migliorare anche come pasticceri. Vista la nostra età, trovare nuova linfa, potrebbe sembrare complicato e in fin dei conti lo è, ma la grinta non ci manca!"- concludono Renato e Tiziana.Le gelateria-pasticceria, previo ordine da effettuare tramite