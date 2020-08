Notte di vino, Notte di stelle con Calici di Stelle

Notte di vino, Notte di stelle: in Friuli Venezia Giulia sta per partire Calici di Stelle, la grande manifestazione di mezza estate dell’Associazione nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino che in regione si svolgerà in contemporanea con il resto d’Italia dal 2 al 13 agosto in 15 località per 19 appuntamenti all’insegna dell’enoturismo. Una ripartenza dopo la fase acuta dell’emergenza covid-19 alla ricerca di una nuova normalità. La manifestazione gode del sostegno di Promoturismo FVG, Strada del Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e di BancaTer nonché il patrocinio dell'Agenzia nazionale turismo.



Scegliendo un suggestivo vigneto a simbolo di tutto il mondo del vino regionale, durante la conferenza stampa del 28 luglio sono stati presentati gli appuntamenti che saranno a Dolegna del Collio e Prepotto (con un evento unitario), Casarsa della Delizia (con 2 eventi), Sequals, Duino Aurisina, Capriva del Friuli (2), Aquileia (3), Buttrio, Corno di Rosazzo, Bertiolo, Gradisca d'Isonzo, Latisana, Trivignano Udinese e le novità rispetto lo scorso anno di Camino al Tagliamento e Cormòns.



“Un grande e intenso lavoro nelle ultime settimane - ha spiegato Tiziano Venturini assessore alla Città del Vino Comune di Buttrio e coordinatore regionale Città del Vino Friuli Venezia Giulia - che ha reso possibile quello che la scorsa primavera sembrava difficile da attuare: in questo senso la nostra regione si pone in prima linea in Italia, dove in questa annata così particolare verranno organizzati eventi di Calici di stelle in una settantina di Città del Vino e tra queste ben 15 sono del Friuli Venezia Giulia. Un grande risultato reso possibile dagli amministratori dei Comuni Città del Vino, dai volontari a partire da quelli delle Pro Loco che collaborano all’organizzazione, alla sinergia con le cantine, i Consorzi Doc, gli sponsor a partire da BancaTer e la Regione. Ora siamo pronti a brindare in sicurezza, rispettando le normative sanitarie: attendiamo gli enoturisti del territorio sperando anche di richiamarne da oltre i confini regionali”.Concenti ribaditi nella presentazione da Valter Pezzarini presidente Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione tra le Pro Loco d’Italia, che ha ricordato come le Pro Loco siano da diversi anni parte attiva in Calici di Stelle e dai rappresentanti dei Consorzi, Demis Ermacora vice presidente Consorzio tutela della Doc Friuli Colli Orientali e Ramandolo (che ha portato il saluto del presidente Paolo Valle) e David Buzzinelli presidente del Consorzio Doc Collio, i quali hanno lodato il lavoro di squadra in cui le cantine sono pronte a fare la loro parte.Presente alla conferenza anche Loris Basso presidente Ente Friuli nel Mondo (a significare come i nostri emigranti insieme al vino siano tra i grnaid ambasciatori del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale) che è anche Duca del Ducato dei Vini Friulani e Ambasciatore per le Città del Vino.“Il mondo economico, compreso quello del vino - ha dichiarato Germano Zorzettig consigliere di amministrazione di BancaTer - sta vivendo grandi sfide e momenti difficili, quindi siamo convinti nel sostenere questi eventi che aiutano nella ripartenza”.“Chi progetta vince, chi si ferma perde - ha dichiarato Mauro Di Bert consigliere regionale che ha portato i saluti di Sergio Emidio Bini Assessore alle attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -: l’iniziativa di Calici di stelle è un ottimo esempio di questa nostra capacità come sistema regionale di ripartire, tutti insieme, per rispondere all’emergenza che la scorsa primavera ci ha bloccati. La Regione è con convinzione al fianco degli organizzatori”.La suggestione della conferenza stampa in vigneto al tramonto sarà ripetuta anche nei prossimi anni, alternandosi tra le varie aree produttive del territorio regionali: per il 2020 si è stati ospiti della cantina Fantin Noda'r di Dario Ermacora a Premariacco che ha portato il suo saluto di benvenuto.“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è il tema nazionale dell’edizione, citazione della Divina Commedia, che invita alla ripartenza dopo la fase più acuta dell'emergenza Covid-19, con l’auspicio che nella notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, e in quelle prima e dopo di essa siano tanti gli enoturisti a brindare ad una nuova normalità.La partecipazione agli eventi, in ossequio alle normative sanitarie in vigore, è su prenotazione obbligatoria ai singoli eventi, contattando gli organizzatori (tutte le info sul sito web in fase di attivazione www.cittadelvinofvg.it). Inizio alle 19.30 (salvo diversa indicazione nelle seguenti date e luoghi.2 agosto Dolegna del Collio e Prepotto, Ponte dello Schioppettino.6 agosto (alle 21) Casarsa della Delizia Antico frutteto Palazzo Burovich De Zmajevich.7 agosto Sequals, Corte Morea; Duino Aurisina, infopoint Promoturismo FVG-Sistiana; Capriva del Friuli, Piazza Vittoria; Aquileia, Piazza Capitolo e Piazza Patriarcato.8 agosto Buttrio, Villa di Toppo Florio; Capriva del Friuli, Piazza Vittoria; Aquileia, Piazza Capitolo e Piazza Patriarcato.9 agosto Aquileia, nelle Cantine aderenti; Corno di Rosazzo, Villa Nachini Cabassi.10 agosto Bertiolo, piazza della Seta; Gradisca d'Isonzo, piazza Unità; Casarsa della Delizia Antico frutteto Palazzo Burovich De Zmajevich.13 agosto Latisana, Piazza Indipendenza e Parco Gaspari; Trivignano Udinese, La Corte dei Vizi; Camino al Tagliamento, Casa Liani; Cormòns, Piazza XXIV Maggio.Anche per questa edizione è indetto dall’associazione nazionale Città del Vino il premio “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2020”, destinato alle tre fotografie scattate dagli enoturisti che meglio valorizzano la relazione fra l’iniziativa e l’ambiente circostante. Anche il coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia aderisce al contest, promuovendo l’invio delle foto alla sua casella email calicidistellefvg@gmail.com. Attiva anche la pagina Facebook @cittavinofvg.