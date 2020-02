Nuovi assaggiatori patentati da Anag Fvg

La squadra di assaggiatori di grappa e distillati di Anag Friuli Venezia Giulia cresce e accoglie 18 nuove leve patentate nei giorni scorsi. La consegna si è svolta a Villa Nachini-Cabassi a Corno di Rosazzo, dove nei mesi scorsi si è svolto il corso di primo e secondo livello organizzato dall’associazione regionale di Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa ed acquaviti.

Tutti presenti i diciotto neo assaggiatori, che da oggi contribuiranno a promuovere la cultura del buon bere consapevole e le attività organizzate da Anag per far conoscere e valorizzare il distillato 100 per cento italiano e tutto il mondo spiritoso. I neo patentati dal presidente di Anag Friuli Venezia Giulia, Enzo Di Zorzi, sono: Viola Bearzi, Luis Walter Bortolotto, Angelo Butussi,Daniele Ciani, Renato Colautti, Beppina Comuzzo, Andrea Gradenigo, Alessandra Guidolin, Lara Kosic, Antonietta Lauri, Dennis Pezzarini, Efrem Piazza, Miriana Pinna, Alessandro Russi, Emanuele Schneider, Elisabeth Scussolin, Tonio Siddi e Ilenia Vidoni.

Anag è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978, con sede presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con numerose associazioni regionali e delegazioni provinciali. Attraverso corsi di formazione, manifestazioni enogastronomiche, serate di degustazione e abbinamenti con cioccolato, sigaro, salumi, formaggi e altri prodotti, Anag promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano. La Grappa, infatti, è riconosciuta dal maggio 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali”. Per conoscere da vicino Anag ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito www.anag.it oppure seguire l’associazione sulla pagina Facebook Assaggiatori grappa e acquaviti - Anag e sul profilo Twitter Assaggiatori Grappa (@AnagItalia).