Nuovo regolamento Intercomunale di Polizia rurale

Un nuovo schema di Regolamento Intercomunale di Polizia rurale, a partire da quelle realtà legate a coltura e cultura del vino: l'Università degli studi di Udine e il Coordinamento tra le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia stanno lavorando a "Città del Vino Fvg: Obiettivo Agenda 2030". Un progetto di ricerca applicata che ha come obiettivo il documento unitario Vite Fvg 2030, legato agli obiettivi di sostenibilità.

Lo stato dei lavori sarà presentato nel pavilion del Portopiccolo di Sistiana sabato 19 novembre alle ore 10. L'appuntamento aprirà la Convention 2022 dell’Associazione nazionale Città del Vino che si terrà fino al 20 novembre proprio a Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Città Italiana del Vino per quest'anno (ovvero la "capitale" tra tutte le aderenti a livello nazionale). Sempre sabato 19 novembre nella stessa sede si terrà alle ore 10.30 il convegno nazionale "Innovare in vigna. Nuovi orizzonti, formazione e buone pratiche".

Dopo i saluti di Igor Gabrovec Sindaco di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, "Obiettivo Agenda 2030" sarà illustrato dal coordinatore scientifico del progetto Luca Iseppi, Economista Agrario Docente dell’Università di Udine, nella serie di interventi a cui parteciperanno anche Tiziano Venturini Coordinatore Città del Vino del Friuli Venezia Giulia; Adriano Gigante Presidente Consorzio delle DOC FVG; Angelo Radica Presidente Associazione nazionale Città del Vino; Stefano Zannier Assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.

Sarà invece Francesco Marangon, Economista Agrario Docente dell’Università di Udine, a moderare il convegno "Innovare in vigna. Nuovi orizzonti, formazione e buone pratiche" a cui parteciperanno Paolo Sivilotti Fisiologo della Vite Docente dell’Università di Udine con l'intervento "Cambiamenti climatici: migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua in vigneto"; Sandro Sillani Economista agrario Docente dell’Università di Udine "Il consumatore e le innovazioni genetiche in viticoltura"; Giovanni Bigot Agronomo, fondatore Società di consulenza viticola Perleuve "L’uomo al centro del vigneto: osservare, dedurre e agire"; Diletta Covre Coordinatore ambito agroalimentare MITS e Coordinatore Formazione Superiore IALFVG "ITS Agrotech specialist, nuovi approcci verso le tecnologie smart 4.0".

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a cittadelvino.fvg@gmail.com

In totale i Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono 32: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 6 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Manzano e Latisana.