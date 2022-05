Oltre 40mila presenze a Sapori Pro Loco

Un'edizione della ripartenza che ha i numeri dei record: oltre 40 mila persone in due weekend hanno partecipato a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione dell'enogastronomia tipica organizzata da Unpli Fvg Aps – Comitato Regionale Pro Loco del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin. Il bel tempo ha baciato i 5 giorni di kermesse (14-15 e 20-21-22 maggio) e le persone hanno dimostrato di apprezzare la proposta delle 22 Pro Loco coinvolte con 55 piatti tipici, vini e birre del territorio più una trentina di eventi collaterali.

"Dopo due anni di assenza causa emergenza sanitaria - ha commentato Valter Pezzarini presidente delle Pro Loco regionali - la gente ha dimostrato con il suo affetto e l'affluenza di amare ancora di più questa manifestazione. Grazie ai 400 volontari che con i loro presidenti di Pro Loco e la nostra segreteria hanno reso possibile questo successo il quale ci lancia verso l'estate, la stagione delle sagre per eccellenza. Grazie alla Regione e a tutti gli enti e sponsor che ci hanno sostenuto. Grazie anche al pubblico che è sempre stato paziente, anche nel fare le code e con il sorriso, godendosi al meglio la festa. Da qui ripartiamo, consci che in ogni comunità, dopo la pandemia, c'è da ricostruire il tessuto sociale e solidaristico: in questo le Pro Loco sono pronte a fare la loro parte".

Solo per dare un'idea dell'affluenza sono state servite oltre 4500 porzioni di frico allo stand di Flaibano, affettati 80 prosciutti in quello di San Daniele, oltre 3000 crespelle di castagne di Valle di Soffumbergo, 3 quintali di sarde nello stand di Precenicco. L'enoteca di Bertiolo e Buttrio ha stappato oltre mille bottiglie con prevalenza di bianchi e bollicine. Da tutto esaurito le degustazioni enogastronomiche, i laboratori e gli appuntamenti dello Spazio incontri (nell'ultimo giorno spazio a formaggio e vini del territorio con il Consorzio Montasio, cioccolato con la Pro Loco Aquileia, biscotti per i bimbi con il maestro di cucina Germano Pontoni).

E fino al 24 maggio c'è tempo per partecipare al concorso promosso da Il Friuli per premiare il proprio piatto preferito!

ORGANIZZATORI E PARTNER. Sapori Pro Loco è organizzata da Unpli FVG APS – Comitato Regionale Pro Loco e gode del patrocinio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Codroipo, Camera di Commercio Pordenone Udine. In collaborazione con Fondazione Friuli, PromoTurismoFVG, Erpac FVG, Società Filologica Friulana. Main sponsor Dolomia. Sponsor partner Palco Mobile FVG, Newocm, Di.Cart, Friuli antincendi, Art&Grafica, Autopiù, Auto Maranzana, Carrservice, Birra Castello, Eurobevande, Hausbrandt. Media partner Telefriuli, Il Friuli, Radio Punto Zero, Imagazine. Con la partecipazione degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale. La manifestazione ha il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia per l'uso di prodotti locali e quello di Ecofesta per l'attenzione ambientale.