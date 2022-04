Opificio Fred in vetrina a Vinitaly

Una linea di liquori pensata esclusivamente per i professionisti della mixology. È questa la novità che Opificio Fred, già produttore della linea Fred Jerbis, porta alla 54° edizione del Vinitaly, il salone mondiale dei vini e distillati in programma fino al 13 aprile in Fiera a Verona. Un evento che ha già segnato il sold out e vede la partecipazione di 4.000 aziende provenienti da tutto il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti, dal Singapore al Giappone, dall’Eurasia fino all’Africa.

Un palcoscenico ideale per l’azienda di Polcenigo fondata da Federico Cremasco che con la sua linea di spirit artigianali composta da Gin, Vermut, Bitter Fernet e Amaro continua a riscontare un crescente successo sia sul mercato italiano che internazionale. Merito di una filosofia produttiva che esalta il patrimonio botanico del territorio raccontando al mondo l’autenticità del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia.

Al Padiglione 10 Piemonte, stand C/2 (Spirit & Colori), Opificio Fred presenta al pubblico specializzato la nuova linea di liquori Fred Alkemil. Un nome che ci riporta indietro nel tempo riferendosi all’Alchemilla, pianta amata dagli alchimisti che utilizzavano la rugiada che si depositava sulla superficie delle foglie per ricercare la Pietra Filosofale e per preparare l’Elisir di lunga vita.

Oggi la linea di liquori Fred Alkemil si pone obiettivi più pratici, ma altrettanto nobili, rivolgendosi esclusivamente al mondo della miscelazione e ai suoi professionisti, alla costante ricerca di nuove basi e prodotti per la creazioni di esperienze sensoriali uniche. Realizzata artigianalmente con botaniche friulane e in quantità limitata seguendo un’antica ricetta del XIX secolo, la nuova linea di liquori è composta dal Curaçao Imperiale, Rosolio di Bergamotto, Crème de Cassis, Ratafia alla ciliegia, Maraschino, Creme Violette, Liqueur Peach e Alchermes.

Un ricco assortimento creato per sedurre il mondo della mixology, i suoi professionisti e appassionati che durante il Vinitaly avranno anche l’occasione di sperimentare e gustare il valore della nuova linea attraverso diversi appuntamenti e guest bartending. Lunedì dalle 14 alle 15, direttamente in stand, si potrà assistere alle performance di Alessandro Pilot, barman con diverse esperienze estere e attualmente impegnato presso Officina delle Tinture, cocktail bar di Polcenigo (PN), aperto, insieme ad alcuni soci, dallo stesso Federico Cremasco vicino alla distilleria di Opificio Fred. Alessandro presenterà i prodotti della linea Fred Jerbis e della linea Fred Alkemil, in un percorso che vedrà anche la miscelazione dei prodotti e la proposta di cocktail.

Lunedì 11 aprile alle 20, presso Chef’s House Cafè di Sommacampagna si terrà Dîner Royal, cena con degustazione di cocktail e liquori. L’evento nasce dall’incontro tra Selena Cortot, Brand Ambassador Champagne Palmer e Federico Cremasco, produttore di Opificio Fred, con l’idea di creare insieme un cocktail con molta personalità ed eleganza: il Kir Royal, uno dei cocktail più buoni della storia dei miscelati. Protagonisti sono due ingredienti: Champagne Palmer Brut Rèserve e Fred Alkemil Creme de Cassis, capaci insieme di dare vita a un nettare sorprendente. Una preparazione semplice ma che nasconde un cocktail memorabile dove la dolcezza del liquore naturale Fred Alkemil al ribes nero viene stemperata dal profumo, dalla sapidità e dalle bolle dello Champagne Palmer esaltandone il gusto. Per chi non voglia mancare l’appuntamento con lo strepitoso cocktail, il momento di degustazione del Kir Royal sarà replicato da Federico e Selena, martedì 12 aprile dalle 13 alle 14, presso il Padiglione 10 Piemonte, stand C/2.

Opificio Fred è un produttore artigianale di spirit con sede a Polcenigo. L’azienda, fondata da Federico Cremasco, ha esordito nel 2014 con la linea Fred Jerbis e, in particolare, con il lancio di Gin 43, Vermut 25 e Bitter 34, trittico liquoroso che racchiude gli ingredienti del famoso cocktail negroni.

Valorizzazione del territorio, studio della tradizione e desiderio di sperimentare sono i tre perni che orientano l’attività di Opificio Fred, capace di conquistare in pochi anni l’attenzione del mondo della mixology, sia in Italia che all’estero. Con il lancio della nuova linea di liquori Fred Alkemil l’azienda ha rafforzato ancora di più il proprio legame con bartender ed esperti di mixology alla ricerca di nuove basi e ingredienti per i propri cocktail.