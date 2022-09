Oro Caffè sbarca in 80 punti vendita Despar

L’azienda friulana Oro Caffè, da oltre 35 anni eccellenza del gusto e punto di riferimento nel settore della ristorazione e bar di qualità, ha recentemente segnato una tappa molto importante nella propria politica di sviluppo commerciale: distribuire le confezioni di caffè formato famiglia 250 e 500 grammi anche nella grande distribuzione, ovvero nei supermercati, oltre che nei 2.000 bar in cui si può già gustare nel solo Triveneto.

E’ così che da oggi Oro Caffè sarà presente anche in 80 punti vendita della catena Despar, grazie a un accordo commerciale appena raggiunto con il colosso della distribuzione al grande pubblico.

“E’ con sincero orgoglio che mi trovo a guidare questo importante passo, che viene sancito oggi con la nostra introduzione nella grande catena gestita da Aspiag Service, Concessionaria dei marchi Despar, EuroSpar ed Interspar in Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia in un’ottica di un processo di patto che questa azienda garantisce con le realtà del territorio", dichiara Elisa Toppano, Marketing Manager Oro Caffè. "Per la nostra azienda si tratta di una vera sfida, in quanto siamo riusciti a garantire l’alto livello qualitativo del nostro caffè, proponendolo in formato adatto all’uso domestico. Abbiamo grandi aspettative su questa nuova partnership, che ci auguriamo possa portare presto piena soddisfazione ai clienti finali e quindi ad un incremento della nostra presenza sugli scaffali".

Al momento l’azienda sarà presente nei supermercati Despar con tre referenze: il pacchetto da 250 grammi di caffè macinato 100% Arabica e della miscela Prezioso e la confezione da 500 grammi in grani sempre di Prezioso.

Interessante lo sviluppo dell’azienda friulana Oro Caffè che, nonostante gli ultimi tre anni di crisi profonda del settore, ha registrato un nuovo balzo con segno positivo del fatturato, grazie anche al costante sviluppo sul versante estero (dove è presente con tre filiali di cui una a Toronto, una in Germania ed una recentissima aperta in Croazia) e sull’ampliamento della gamma dei prodotti.