Oro Caffe, sceglie l'energia pulita e l'azzeramento di Co2

Una nuova sfida dettata dai chiari obiettivi green della storica azienda friulana Oro Caffè che ha appena siglato un contratto per il prossimo biennio con il partner Bluenergy, garante della fornitura di energia pulita con azzeramento delle emissioni di Co2 di gas forniti alla torrefazione.

Oro Caffè è una delle aziende friulane a fare questa scelta ambientale ed etica, tra le primissime nel comparto alimentare in Regione.



La torrefazione friulana Oro Caffè ha sottoscritto un contratto di fornitura di gas naturale con la multiutility Bluenergy, che garantirà l’approvvigionamento di energia proveniente da fonti rinnovabili. Non basta, infatti Bluenergy compenserà le emissioni di Co2 prodotte dai consumi di gas di Oro Caffè, indispensabili per la cottura del caffè, tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati, che andranno a finanziare e sostenere nel mondo progetti di mitigazione del cambiamento climatico assieme al partner “Carbonsink”.



Nello specifico, attualmente Bluenergy sta sostenendo un progetto in Madagascar dove, grazie all’installazione di cinque nuovi silos d’acqua potabile, potranno essere ridotte le emissioni di gas serra in atmosfera dal momento che verranno evitate tutte le azioni legate all’ebollizione dell’acqua non potabile, per renderla bevibile.Quindi si tratta di una doppia azione volta a potenziare la propria missione sostenibile e che consente di contribuire attivamente all’abbattimento delle emissioni nocive nell’atmosfera.“Abbiamo assistito tutti in questi giorni agli argomenti sul tavolo dei G20 in Italia e soprattutto al tema della conferenza mondiale sul clima Cop26 a Glasgow: dobbiamo accelerare il nostro impegno per proteggere l’ambiente, il pianeta non può più aspettare. Vogliamo così nel nostro piccolo dare un segno forte, netto, concreto in linea con la nostra filosofia aziendale e con gli obiettivi che da sempre ci poniamo: operare in modo etico e quanto più sostenibile possibile – ha dichiarato, fondatore Oro Caffè – abbiamo trovato la realizzazione di questo nostro ambizioso obiettivo nel solido partner Bluenergy e siamo davvero orgogliosi di fare da apripista nel nostro settore. Il completamento del sogno sarebbe che altre aziende prendessero concretamente esempio e seguissero, a nostro avviso, un percorso più etico e green per approvvigionarsi di energia, contribuendo attivamente all’abbattimento delle emissioni nocive nell’atmosfera”.“Siamo orgogliosi dell’accordo con Oro Caffè, la loro scelta di affidarsi alla fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale di Bluenergy con emissioni compensate rappresenta un gesto davvero importante e soprattutto concreto in termini di sostenibilità ambientale” commenta, Amministratore Delegato di Bluenergy Group “Con Oro Caffè condividiamo valori e obiettivi di sostenibilità a lungo termine e siamo felici di poter contribuire con azioni tangibili volte all’abbattimento della CO2. Bluenergy vuole essere sempre più partner della sostenibilità per le aziende e i clienti. Il nostro sforzo in questo senso non si riduce nel fornire energia pulita, ma anche nel creare cultura di sostenibilità a 360° attraverso la nostra consulenza e il supporto nelle azioni di comunicazione.”L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto da 193 Paesi delle Nazioni unite, ha definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e la compensazione delle emissioni di CO2rientra a pieno titolo tra le azioni virtuose atte a mitigare i cambiamenti climatici., infattiche consente di reimmettere in rete l’energia prodotta in esubero (soprattutto nei weekend e durante le chiusure per ferie), si è dotata di una macchina tostatrice tra le più green in Italia, che consente di emettere livelli di Co2 inferiori di oltre 95% sulla soglia nazionale consentita per legge (200 ppm); inoltre ha iniziato a riconvertire il packaging dei propri prodotti in materiali 100% riciclabili., che a breve verrà rimodernata e raddoppiata in due stazioni di ricarica, ed– che tornerà nella primavera 2022 con una nuova edizione.