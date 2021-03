Palmanova, cambio di gestione alla Coop di Borgo Cividale

Riapre a gestione Armonie Srl, con il marchio Affiliato Coop Alleanza 3.0, il supermercato di Borgo Cividale, precedentemente a gestione diretta di Coop Alleanza 3.0. Mercoledì la sobria inaugurazione, nel rispetto delle normative anti-Covid, alla presenza del Sindaco di Palmanova Francesco Martines, dell’Assessore alle attività commerciali Thomas Trino, della consigliera comunale Silvia Savi, oltre alla presenza dei rappresentanti del nuovo gestore Armonie Srl, Davide Pivetta e Maria Silvia Ferrari, e di Wainer Stagnini, di Coop Alleanza 3.0.

“Questo punto vendita ha una storia legata al territorio e d’affetto con i clienti. Dalla nuova gestione abbiamo avuto delle risposte rassicuranti. Come amministrazione comunale siamo sempre presenti e attenti a ciò che succede su questo territorio. La gente torna a fare acquisti nei centri storici e lo farà anche dopo l’attuale momento storico. Ringraziamo Coop Alleanza 3.0 e diamo il benvenuto ad Armonie Srl”, commentano Martines e Trino.

E aggiunge la consigliera comunale Savi, una delle promotrici della raccolta firme: “Sono stati mantenuti i servizi Coop. Soci e clienti potranno continuare ad utilizzare la carta Socio, avranno uno sportello dedicato al prestito sociale (aperto martedì e venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19) e potranno continuare a sostenere le iniziative sociali”.

Maria Silvia Ferrari, backoffice commerciale di Armonie Srl: “Vogliamo assicurare ai nostri clienti un’attenzione particolare, favorendo il piacere del rapporto personale. Armonie vuole consolidarsi sul territorio, valorizzando il prodotto locale e la qualità”. Davide Pivetta, ispettore Friuli Venezia Giulia e Veneto di Armonie Srl: “La prima cosa che abbiamo fatto è stato il mantenimento del prodotto a marchio Coop e l’ampliamento dell’assortimento: scaffali pieni e ampia scelta, anche con prodotti inediti”.

Armonie Srl gestisce quindici punti vendita a franchising Coop più quelli di altri marchi, distribuiti su tutto il territorio nazionale. In Friuli Venezia Giulia sono aperti, o in via di apertura, punti vendita anche a Monfalcone, Tarcento, Pordenone e Montereale Valcellina.

Infine Wainer Stagnini, direttore franchising Coop Alleanza 3.0: “Siamo sempre attenti al territorio anche nel caso del passaggio dei negozi al franchising. Infatti individuiamo operatori come Armonie, con cui abbiamo già un rapporto consolidato, che ci assicurano il rispetto delle stringenti regole di qualità e sicurezza, l’applicazione dei contratti di lavoro e in questo caso anche il mantenimento dei vantaggi e dei servizi ai soci, oltre al mantenimento della base sociale e del marchio Coop sul territorio”.