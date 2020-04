Palmanova, torna il mercato del lunedì in piazza Grande

Il tradizionale mercato del lunedì mattina a Palmanova si farà. Il Comune di Palmanova ha predisposto e adottato un piano per rispettare l’ordinanza 10/PC del 13 aprile del Presidente della Regione FVG. Per questo, da lunedì, l’area di Piazza Grande dedicata al mercato sarà perimetrata e andrà da Borgo Cividale a Contrada Savorgnan, lungo l’anello esterno, quello lastricato. Non sarà possibile accedere da Borgo Aquileia o Contrada Contarini.



L’accesso alle bancarelle sarà possibile solo da un varco posto all’altezza della Loggia della Gran Guardia, mentre l’uscita sarà possibile solo all’altezza dell'Ufficio Postale. Confermata la presenza solo dei commercianti che propongono generi alimentari, al massimo una quindicina di bancarelle, tra agricoltori e rivenditori.



“Abbiamo dovuto lavorare molto per cercare una soluzione che rispetti le regole, salvaguardi la salute pubblica e permetta lo svolgimento del mercato, senza arrenderci davanti alle difficoltà, anche burocratiche, che la situazione comporta. Crediamo sia davvero importante sia per i cittadini che per i commercianti avere questa opportunità, favorendo, per quanto possibile, l’economia locale. Dobbiamo prima possibile ritornare alla normalità, riaprendo le attività nel rispetto delle indicazioni che ci vengono dai sanitari e dallo Stato”, commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.



Per venditori e clienti rimane l’obbligo di utilizzare guanti monouso e mascherine (o comunque una protezione che copra naso e bocca), oltre al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Personale della Protezione Civile e della Polizia Locale del Comune presidierà i varchi e il perimetro, per evitare assembramenti e contingentando gli accessi (massimo 50 persone).“Ringrazio per questo e per il grande lavoro che stanno facendo, gli operatori della Polizia Locale del Comune, a partire dal Comandante Roberto Fazio. Molto impegnati in questo periodo, anche e ben oltre il normale orario di servizio, sono sempre attenti e attivi nel cercare di far rispettare le molte ordinanze, statali e regionali, che in questo periodo d’emergenza si sono succedute. Loro il grande coordinamento e controllo che sta permettendo a Palmanova di superare questa crisi in modo rapido e senza troppe difficoltà”, conclude il Sindaco.