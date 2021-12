Panettoni solidali con Rosso e Fondazione CRTrieste

Natale è per tradizione il periodo dell’anno dedicato al calore della famiglia, alla serenità, allo scambio di auguri e doni. In occasione delle prossime festività l’impresa Rosso s.r.l. ha voluto attivarsi per portare un sorriso a persone indigenti o fragili attraverso la donazione del dolce natalizio per eccellenza: il panettone.

Per individuare i destinatari dell’iniziativa, sulla scia della positiva collaborazione avviata lo scorso anno, è stato nuovamente chiesto alla Fondazione CRTrieste di indicare alcune associazioni filantropiche del territorio particolarmente meritevoli.

“Nell’anno del cinquantesimo ufficiale della nostra azienda - queste le parole di Paolo Rosso, titolare di Rosso Srl - continuiamo la tradizione di dare attenzione a quelle realtà che, sul territorio, fanno del bene. La città di Trieste ci dà tanto e, come sempre, noi vogliamo restituire altrettanto con azioni benefiche che, secondo la nostra visione, sono fondamentali per dare corretto equilibrio al nostro amato territorio".

“Malgrado ci si trovi ancora in situazione di emergenza, è importante, anche con piccoli gesti, dare un segnale di speranza e serenità a quanti vivono in situazioni difficili” ha ribadito Tiziana Benussi, Presidente della Fondazione CRTrieste.