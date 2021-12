Panettoni solidali per sostenere la onlus Voce Donna

Il Consorzio Nip di Maniago punta a raggiungere e magari superare i mille panettoni solidali acquistati dalle aziende per sostenere la raccolta fondi a favore dell’associazione onlus Voce Donna, centro antiviolenza sulle donne.

“L’obiettivo è a portata di mano – sottolinea Saverio Maisto, direttore del NIP – ma vogliamo spingere questa iniziativa per due motivi: da una parte c’è stata una risposta che definirei commovente da parte del territorio. E questo significa che la solidarietà è ancora un valore condiviso fra la nostra gente”.

La seconda riguarda, invece, proprio l’obiettivo specifico dell’iniziativa: “Negli ultimi cinque anni in Italia 2,5 milioni di donne hanno subito una forma di violenza. Questo ci fa capire come la parità di genere sia ancora lontana e per questo ci dobbiamo impegnare ancora molto”.

L’associazione onlus Voce Donna offre una serie di servizi trasversali e inclusivi che vanno dal sostegno individuale alla persona, fino all’assistenza legale o all’ospitalità in casa rifugio. Ci sono anche attività di supporto ai minori vittime di violenza e attività di formazione, prevenzione e aggiornamento, eventi culturali. Da ricordare che, negli ultimi mesi, e in particolare nei periodi di lockdown, i casi di violenza domestica hanno subito un’impennata mentre, proprio a causa della vicinanza e dell’impossibilità di poter chiedere aiuto, le chiamate di denuncia sono diminuite.

“Sono dati che ci fanno riflettere – sottolinea il direttore Maisto – ed è per questo che speriamo in un grande successo dell’iniziativa affinché Voce Donna possa ricevere un importante contributo dal territorio per le sue attività. Il vero successo però sarà la diffusione e il radicarsi di una nuova sensibilità verso il problema della violenza, innanzitutto, ma anche verso quello della parità di genere che, nel mondo del lavoro, ha ancora tanta strada da fare e sul quale vogliamo impegnarci in modo concreto”.

Le aziende che vogliono acquistare i panettoni solidali hanno ancora tempo per farlo e possono rivolgersi agli uffici del NIP per chiedere informazioni scrivendo a info@consorzionip.it o telefonando allo 0427 71500.