Park Wine Stars, il Gruppo Hit celebra la tradizione enologica del paese

Park Wine Stars, il festival del vino, torna ad animare il Ristorante Tiffany dell’Hotel Park di Nova Gorica, in Slovenia, il 31 gennaio. La rassegna organizzata da Gruppo Hit e dedicata all’enogastronomia tipica e di qualità esplorerà tutte le vie del gusto, confermandosi così il più importante palcoscenico sul quale rappresentare le migliori proposte culinarie e vinicole Made in Slovenia. Un’imperdibile serata dedicata alla lunga tradizione enogastronomica del paese che, tra wine tasting ed ottimo cibo, accenderà nuovamente i riflettori sulle importanti etichette delle cantine delle 4 regioni viti-vinicole: Brda (Collio sloveno), Vipavska dolina (Valle di Vipava), Kras (Carso), Slovenska Istra (Istria slovena).



Saranno oltre 20 i produttori di vini e cantine che presenzieranno a questo speciale appuntamento per condividere la propria filosofia della viti-vinicoltura con curiosi, appassionati ed addetti del settore. Una chiara occasione per i visitatori di avvicinarsi al mondo dei vini, apprendendo la cultura della produzione delle “gocce nobili” e l’arte culinaria. Un vero e proprio viaggio alla scoperta della regione Primorska (la zona viti-vinicola più vicina all’Italia) ad opera dei più rinomati produttori che da decenni stanno portando nel mondo la cultura vitivinicola slovena ma anche grazie a cantine emergenti che stanno mostrano il proprio impegno e talento giorno dopo giorno, facendosi spazio nel settore. A celebrare questo evento anche un menù d’eccezione Made in Slovenia, presentato in diverse stazioni degustazione.



Infatti, anche se le importanti etichette locali sono da sempre l’attore principale del Park Wine Stars, quest’anno è stata riservata un’attenzione particolare alle proposte gastronomiche, valorizzandone i sapori autentici e strizzando l’occhio a tecniche di preparazione innovative. Una squadra di 7 Chef d’eccezione, provenienti da tutti i resort del Gruppo Hit, situati in alcune delle più belle cornici del Paese, hanno firmato moderne interpretazioni di alcuni dei piatti più tradizionali della cultura culinaria del paese, aiutando così a consolidare l’immagine di Nova Gorica come ottimo punto di partenza per tour alla scoperta delle eccellenze del territorio e allo stesso tempo luogo d’incontro tra l’ottima cucina del territorio ed un’offerta enogastronomica impeccabile. Ad animare questo nuovo magico appuntamento uno spettacolo di danza acrobatica ad opera di Duo Kamikazete e musica dal vivo con il jazz trio Šepetavec.



Un dettaglio imprescindibile per coniugare il gusto con l’arte e confermare la grande attenzione di Hit Universe Of Fun verso la convivialità e l’intrattenimento. Proprio perché il grado di soddisfazione degli ospiti occupa sempre uno dei primi posti nella classifica dei valori del Gruppo, una grande sfida attenderà tutti coloro che si uniranno alla kermesse: tra gli ospiti che durante un “blind tasting” indovineranno la varietà autoctone locali di 3 etichette differenti verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà un invito per 2 persone ad uno degli appuntamenti con le serate eno-gastronomiche in programma al Ristorante Tiffany nel 2020, ristorante d’eccellenza del Paese.



Qui il team di servizio in sala conta uno staff di oltre 30 dipendenti, tra cui anche 9 sommelier, tutti guidati da Simon Sitar, una vera stella della guida Gault & Millau 2020. Il maître, riconosciuto come il migliore cameriere del paese, conferma che l'Hotel Park vanta una lunghissima tradizione nel campo dell'enogastronomia, prestando particolare attenzione alla cucina e alla cultura del vino fin dai suoi inizi.



“Questo è certamente un nostro vantaggio ed è importante per noi tramandare questa cultura agli ospiti. Nel corso degli anni, l’Hotel Park è diventato molto più che una vetrina per molti produttori locali. Il nostro impegno sta nell’offrire vini e piatti ai nostri ospiti in modo tale da suscitare il loro interesse”. Per tutti coloro che desiderano unirsi all’evento è sufficiente acquistare il biglietto in prevendita sulla pagina web del Park Casinò & Hotel al costo di 25€ o direttamente presso il Privilege Point all’interno del centro il giorno stesso dell’evento, al costo di 35€. Per l’occasione è stato costruito anche un pacchetto pensato per assicurare il massimo comfort a tutti coloro che vogliono concedersi una serata di pieno divertimento. Al costo di 120 EUR sarà infatti previsto per gli ospiti un pernottamento per 2 persone in camera doppia con prima colazione e due tickets d’ingresso al Park Wine Party.