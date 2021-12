Parte il corso Its Agro Tech Specialist

Lunedì 13 dicembre, il Mits Academy (Malignani Istituto Tecnico Superiore) avvierà il corso Its di alta formazione post diploma Agro Tech Specialist biennio 2021/2023, nell'ambito dell'Industria agroalimentare e in connessione con le imprese del settore agricolo e agroalimentare.

Nella nuova sede di Feletto Umberto (Tavagnacco), in via IV Novembre 72, in occasione della partenza del corso si terrà un evento, a partire delle 10 al quale interverranno la vicepresidente della Fondazione Mits Academy, Paola Perabò, l'assessore allo Sviluppo economico e Promozione turistica del Comune di Buttrio e coordinatore regionale dell'associazione Città del Vino, Tiziano Venturini, il presidente del gruppo Viticultori di Corno di Rosazzo, Demis Ermacora, Mària Croatto, della Croatto Piero srl e Michela Vello, presidente e socio fondatore di Sofia Ricerca & Innovazione srl, spin-off dell’università degli studi di Udine.