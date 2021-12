Parte il corso per diventare barman

Vi piacerebbe diventare barman, ma non sapete come fare? Un’occasione per avvicinarsi a questo settore è il corso che si terrà al Fabriq, in via Aldo Moro 4 a Fossalta di Portogruaro.

Sono previste oltre 20 ore di lezioni, teoriche ma soprattutto pratiche, in tre giornate, dal 13 al 15 dicembre. "Scopri un mestiere che ti permette di viaggiare, conoscere tante persone che vogliono crescere come te, condividendo una passione e facendo esperienze di vita importanti", presenta il corso il docente Michele Piagno.

Barman molecolare di livello internazionale, Piagno è CanAmbassador per Red Bull e Ispettore della Federazione Baristi Italiani / Qualità Italiana, ma è soprattutto un ambasciatore delle eccellenze del suo Friuli.

"E' un corso che organizziamo spesso, perché i ragazzi vogliono mettersi alla prova e con un attestato professionale come quello che rilasciamo dopo l'esame finale, non è così difficile trovare lavoro", spiega Valentino Furlanis, l'organizzatore, che oggi gestisce locali e ha iniziato come barman. "Anzi, spesso i ragazzi poi collaborano con i locali che gestisco”.

Chi partecipa al corso ha poi ha disposizione una lettera di raccomandazione (disponibile anche in inglese) che specifica formazione ed esami conseguiti; viene, inoltre, inviata comunicazione a tutti i bartender che si occupano di ricerca del personale. Info e prenotazioni 340 7792065