Pasqua solidale per Oro Caffè

Dopo aver donato 100 borracce alla Protezione Civile di Tavagnacco, Oro Caffè decide di versare il 50% degli incassi della vendita dei propri prodotti dedicati alla Pasqua a favore ancora una volta di una donazione per aiutare a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Con una fitta attività durata poco più di tre settimane sono state vendute oltre trecento colombe e un centinaio di confezioni pasquali sul sito e-commerce di ORO CAFFÈ che hanno permesso così di donare 4.000 euro alla Protezione Civile.



“Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di acquistare le colombe Oro Caffè. Metà del ricavato è stato donato alla Protezione Civile, un gesto che ci permette di sentirci uniti e dare un contributo a chi ne ha bisogno in questo momento difficile, ma passeggero – dichiara Chiara De Nipoti, Presidente CdA di ORO CAFFÈ -. Situazioni come questa provocano grandi cambiamenti non solo economici ma anche psicologici e morali. Mi auguro di ripartire in una società che avrà un senso etico condiviso più profondo.”



Nonostante il settore della ristorazione e bar in Italia sia al momento bloccato, l’azienda è aperta, grazie al lavoro di alcuni dipendenti in sede e di altri in smart working, e continua ad operare proprio per soddisfare gli ordini che arrivano dalla vendita tramite il proprio sito online shoporocaffe.com