Per la Corte Ue legittimo lo stop del Fvg alla semina di mais ogm

Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell’Unione Europea, se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo.

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue, intervenendo sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato granturco Ogm.

Spetta al giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se il divieto persegua effettivamente l'obiettivo di evitare la presenza accidentale di Ogm in altri prodotti e se la misura sia necessaria e proporzionata per il raggiungimento dell'obiettivo.

La vicenda risale al 2015 quando Fidenato, imprenditore agricolo noto paladino di battaglie pro-Ogm, seminò la varietà di granturco transgenica Mon810 in un campo a Colloredo di Monte Albano e venne multato dai servizi ambientali competenti della Regione, per aver violato la legge regionale in materia.

Fidenato fece ricorso contro la decisione al Tribunale di Pordenone. A inizio 2021 il giudice ha inviato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte Ue, che ora ha pubblicato la sua decisione. Bocciando il ricorso dell'agricoltore friulano.

“La sentenza della corte Ue conferma non solo la legittimità di una scelta ma soprattutto la sua lungimiranza. Il Friuli Venezia Giulia non può che caratterizzarsi per l’identificazione fra prodotti e territorio, non può che puntare sulla valorizzazione della sua biodiversità e sulla tipicità di produzioni sostenibili e uniche. Anche nelle difficoltà, oggi ancor di più dobbiamo capire che non possiamo piegare la natura al mercato e alla mera convenienza ma dobbiamo rispettarla. Innoviamo puntando sull’agricoltura di precisione, sul risparmio idrico, sulla riscoperta di colture e varietà resistenti ai cambiamenti climatici”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, già assessore all’Agricoltura, in merito alla decisione della Corte di giustizia Ue, per la quale, a determinate condizioni, il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Ue.