Peste suina africana, ricerca, prevenzione e tutela del territorio

Grande affluenza di pubblico ieri sera al seminario sulla peste suina africana che si è svolto a Majano organizzato dall’Europarlamentare Marco Dreosto. Numerose le autorità e gli esperti del settore.



Si è parlato di ricerca, prevenzione e tutela del territorio attraverso la collaborazione di tutti i portatori di interesse: allevatori e trasformatori, veterinari e mondo venatorio. Le buone prassi ed i protocolli messi in atto dalla Regione FVG contro una patologia virale che se entrasse in regione metterebbe a serio rischio la filiera alimentare delle carni suine, potranno essere un esempio concreto per tutte le regioni d’Europa.



Ha portato il suo saluto la eurodeputata Elena Lizzi, l’on. Vannia Gava, già sottosegretario all’ambiente ed attuale capo dipartimento per il gruppo Lega in materia ambientale, ha sottolineato come solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e territorio si possa mettere in atto progetti che portino risultati concreti.



L’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna Stefano Zannier ha illustrato i protocolli regionali e l’interazione tra tutti i portatori di interessi.



Hanno poi relazionato sul delicatissimo tema della peste suina africana la Dott.ssa Malta Dal Cin direttore del dipartimento salute e benessere animale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e il direttore regionale del servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Dott. Manlio Palei.



Relazioni sulle conseguenze per il comparto agroalimentare del Dott. Claudio Filipuzzi e di Aurelia Bubisutti, deputato italiano, membro della commissione agricoltura. Ha chiuso il proficuo incontro Filippo Pozzi Political Advisor Parlamento Europeo Gruppo ID.