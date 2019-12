Pezzata Rossa, Moras resta alla guida

Si è svolta a Udine l’Assemblea generale ordinaria della Pezzata Rossa Italiana, chiamata al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021. Il presidente Franco Moras, nel suo intervento, ha voluto innanzitutto esprimere il piacere di discutere direttamente tra allevatori in assemblea, questo grazie alle modifiche statutarie che hanno trasformato gli allevatori in soci di primo grado. “Un percorso molto lungo e impegnativo che ha portato alla giornata odierna”, ha ricordato Moras, facendo poi “un appello all’unità, a superare le divisioni, geografiche o sindacali. Il mio impegno sarà massimo nel favorire questa unione all’insegna della Pezzata Rossa Italiana”.

Le tappe di questa non facile trasformazione sono state riassunte dal direttore dell’Associazione, Daniele Vicario, che ha sottolineato la conclusione di questo iter con il rinnovo degli organi sociali. La riunione ha deliberato all’unanimità che il consiglio di amministrazione sarà costituito da nove allevatori secondo un preciso schema di rappresentanza territoriale stabilito dal regolamento associativo.

Nel successivo dibattito è emerso come in certe aree del Paese vi siano notevoli difficoltà a reperire il materiale seminale nazionale. “Un problema che dovrà essere al primo punto dell’agenda del futuro cda”, ha ribadito il presidente Moras, come richiesto dai soci presenti, ma anche dallo stesso rappresentante del ministero.

Un altro fronte in cui Anapri si sta impegnando è quello di ottenere un riconoscimento di uno specifico regime zootecnico per i bovini a duplice attitudine, che superi la semplificazione tra allevamento da latte o da carne; l’auspicio è che questo doveroso riconoscimento si traduca in una adeguata valorizzazione della duplice attitudine nella quantificazione dei premi Pac accoppiati.

Il direttore Vicario ha poi presentato il nuovo disciplinare del programma genetico dell’Anapri redatto in conformità al reg.UE 1012/2016. Si tratta del primo programma genetico inerenti la specie bovina che è stato approvato in Italia. Al termine si è passato alla votazione di un'unica lista composta da 12 candidati da cui sono risultati eletti, in rappresentanza delle varie realtà geografiche del paese: Stefano Albasini (Trento), Fabrizio Bianchini (Fvg), Mirko Breda (Veneto), Claudio Cacciolatti (Piemonte), Martin Deval (Bolzano), Roberto Filippo Di Mulo (Marche), Francesco Greco (Puglia), Albert Heinz (Bolzano) e Franco Moras per il Fvg.

Infine, alla presenza di tutti i consiglieri eletti, si è tenuta la prima riunione del consiglio direttivo che ha riconfermato all’unanimità Moras alla presidenza, mentre vice presidenti sono risultati Cacciolatti e Heinz. Moras ha ringraziato tutti i consiglieri per la fiducia accordatagli rinnovando il suo impegno a continuare a guidare l’Associazione con la stessa serietà e determinazione dimostrata fin qui dai risultati positivi conseguiti da Anapri e con l’obiettivo di conseguire ancora nuovi importanti traguardi.