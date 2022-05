Piancavallo, un rally con le ‘tappe’ enogastronomiche

Ci sono anche le ‘tappe’ enogastronomiche nella nuova edizione del Rally di Piancavallo che tutti possono tranquillamente percorrere dal proprio cellulare. La celebre manifestazione motoristica organizzata dal Knife Racing di Maniago, infatti, è il primo evento che può fregiarsi del marchio regionale “Io Sono Fvg” e per valorizzare il rapporto con il territorio è stata creata una Web-App (che non ha bisogno di essere scaricata, ma si collega direttamente a un link) che visualizza in modo interattivo il percorso di gara e su questo, non solo le prove speciali con i diversi accessi, ma anche l’offerta enogastronomica delle aziende aderenti al network presenti lungo il percorso.

Grazie alla collaborazione con Insiel, Agrigoof Fvg mette così a disposizione uno strumento nuovo che permette a chi nei giorni di gara si reca nella pedemontana pordenonese di avere a disposizione molte informazioni sia di carattere logistico sia anche enogastronomico trovando segnalati su una mappa i produttori locali di specialità alimentari (aziende agricole, vinicole nonché produttori di alimenti e rivenditori, ristoratori e agriturismi).

Tra le imprese presenti e censite sul territorio sono evidenti quelle che hanno il marchio regionale Io Sono Fvg che espongono anche le loro caratteristiche con una scheda che riassume i prodotti offerti e anche i contatti per prenotare uno spuntino o fare acquisti. Per la prima volta tante informazioni raccolte dal sistema informativo della Regione Friuli Venezia Giulia vengono messe a disposizione dei cittadini con lo scopo di creare valore sul territorio.