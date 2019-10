Piattaforma digitale per la Ribolla Gialla

Una piattaforma Digitale Integrata - www.ribollagialla.org - per la promozione della Ribolla Gialla e del cluster vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia è stata presentata presso la sede CiviBank a Cividale del Friuli da Doriano Dreas, responsabie del progetto, nel corso di un affollato convegno dedicato al vitigno autoctono. La Ribolla Gialla è un prodotto di chiara potenzialità economica e un traino per l’ampliamento della notorietà del settore vitivinicolo della regione, a livello nazionale e internazionale.

Il sito punta a presentare sul mercato la Ribolla Gialla, i suoi produttori e contemporaneamente tutti gli attori che contribuiscono a creare valore, rendendo unica nel suo genere la filiera vitivinicola del Fvg.

Allo stesso tempo, la Piattaforma vuole fornire l'opportunità di accedere a servizi mirati ed evoluti offerti dai partner, dal campo bancario a quello logistico, per concorrere a rafforzare la competitività delle imprese associate al progetto. Estrema importanza viene inoltre data all'interazione col territorio e alla sua promozione, tramite la sinergia con PromoTurismoFvg e Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Presente al meeting, la presidente di Civibank Michela Del Piero ha segnalato il ruolo di riferimento creditizio per l'agricoltura dell'istituto cividalese in Fvg e nel Veneto orientale. Sono 1.200 le imprese agricole clienti della banca friulana che opera con un team specializzato, dedicato al comparto, in diretto contatto con le filiali. La presidente Del Piero ha sottolineato che l'attenzione riservata al settore primario da Civibank si registra anche nelle situazioni di crisi e di calamità con interventi finanziari ad hoc rapidi ed efficaci.